Ustyrlig udbryderkonge giver favoritter en gevaldig WorldTour-afklapsning

Belgieren Thomas De Gendt holdt hjem til sejr på 1. etape i Volta a Catalunya efter at have været i front det mest af dagen.

Efter franskmanden Julian Alaphilippes (Deceuninck-Quick Step) forrygende opvisning i Milano-Sanremo, som sendte ham til tops på verdensranglisten, bød også det 9. af sæsonens 38 WorldTour-løb, Volta a Catalunya, som indledtes i dag, på en herligt storslået bedrift, om end den var af en ganske anden karakter.

For på den 164 km lange 1. etape med start og mål i Calella leverede den uforlignelige belgiske udbryderkonge Thomas De Gendt (Lotto Soudal) et af sine exceptionelle kunststykker, da han krydsede stregen som vinder efter at have været i offensiven 152 km heraf de sidste 60 alene.

Først 2.38 min senere nåede tyskeren Maximilian Schachmann (Bora-hansgroohe) til vejs ende som belgierens nærmeste rival, mens feltet på 123 af de 170 fuldførende ryttere med alle favoritterne fulgte 4 sekunder senere.

Med her var kun den ene af de tre danske deltagere, debutanten Jonas Gregaard Wilsly (Astana). Niklas Eg (Trek-Segafredo) satte 8.33 minutter til, mens Jesper Hansen (Cofidis), der sidste år sluttede som nr. 9, mistede 11.34.

Har vundet etape i alle de tre store rundture

32-årige Thomas De Gendt har gennem sin lange karriere gjort præstationer som dagens til sit speciale.

Hans angrebsiver har eksempelvis bragt ham fornemme triumfer på Stelvio i Giro d’Italia i 2012, hvor han sluttede som nr. 3 sammenlagt, i Tour de France 2016 på Mont Ventoux og ligeledes på en etape i Vuelta a España for to år siden.

Sidste år noteredes belgieren for to sejre, og både i Volta a Catalunya og i Tour de Romandie kom han alene til mål.

Med den aktuelle indsats udviklede hyldestseancen i Calella sig til noget af et onemanshow, for ud over selve gevinsten og den samlede førsteplads sikrede Thomas De Gendt sig også førertrøjerne i både point- og bjergkonkurrencen.

Sidstnævnte drog han også hjem fra Volta a Catalunya med i 2018, ligesom han for nylig i Paris-Nice kåredes som bjergkonge.

De Gendt fik selskab af fem mand

Etapen var som skabt til angreb og med Thomas De Gendt i feltet kom det ikke just som nogen overraskelse, at der blev etableret et fremstød næsten straks, løbet var givet frit.

Med sig fik belgieren franskmanden Alexis Gougeard (AG2R), hollænderen Huub Duijn (Roompot-Charles) samt spanierne Luis Angel Maté (Cofidis), Alvaro Cuadros (Caja Rural) og Angel Madrazo (Burgos-BH).

De holdt sammen indtil den sidste af de tre 1. kategoristigninger Coll Formic, hvor Thomas De Gendt slap af med alle sin følgesvende og med lidt over 60 km tilbage fortsatte alene.

Troede ikke på, det ville lykkes

»Egentlig troede jeg ikke på, det ville lykkes at holde hjem over så lang en distance, men da jeg blev ved med at have et solidt forspring, besluttede jeg mig for at satse maksimalt, da der manglede 50 km«, lød det i det officielle sejrsinterview fra belgieren, der tidligere har vundet tre etaper i Volta a Catalunya.

Den øjeblikkelige betryggende afstand til konkurrenterne er dog næppe tilstrækkeligt til, at Thomas De Gendt også vil være at finde i toppen af klassementet, når det endelige regnskab gøres op på søndag.

Det er nu heller ikke med de ambitioner, belgieren er kommet til Spanien, og han må formentlig indstille sig på at skulle aflevere førertrøjen på onsdag, når der er finale op til skisportsstedet Vallter 2000 i Pyrenæerne.