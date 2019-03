Fænomenalt multitalent bider smerterne i sig og scorer flot triumf

For fire dage siden lå den 24-årige hollænder Mathieu van der Poel (Corendon Circus) lidende på opløbsstrækningens brosten et par hundrede meter fra mål i Nokere Koerse, mens rivalerne drønede videre med landsmanden Cees Bol (Team Sunweb) som sejrherre i spurten.

Selv om van der Poel så fuldstændig smadret ud og måtte en tur på hospitalet, stillede han i dag til start i Grand Prix Denain, der med sine 11 brostensstrækninger med rette kan kaldes et mini Paris-Roubaix, om end sværhedsgraden i klassikeren, der venter om tre uger, ligger på et markant højere niveau.

Efter det ublide møde med brostenene i Nokere udnyttede det fænomenale hollandske multitalent i dag den knubrede vejbelægning på en helt anderledes positiv måde, da han på den sidste, 1.200 m lange passage simpelthen forcerede så stærkt, at konkurrenterne blev sat af fra hjul.

Mundede ud i ren opvisning

Da van der Poel skruede op for turboen knap 10 km fra mål, var han i udbrud sammen med den estiske mester Mikhel Räim (Israel Cycling Academy) og Alex Kirsch (Trek-Segafredo), men de formåede ganske enkelt ikke at følge trop, og verdensmesteren i cykelcross og manden med drømme om succes på mountainbike ved OL i Tokyo fortsatte derefter alene i trikoten, der minder om, at han opgså er national mester på landevej.

Resten af den 198 km lange kappestrid, der hører hjemme i kategorien lige under WorldTouren, formede sig som en forrygende opvisning i tempokørsel, hvor van der Poel hele tiden havde et felt med sejrssultne sprintere halsende efter sig, og det var imponerede, at hollænderen formåede at holde hjem.

Van der Poel havde da også brugt så mange kræfter, at han dårligt kunne hæve den ene arm i vejret som sejrsgestus, da han passerede målstregen, og umiddelbart efter måtte han også ned at sidde i græsrabatten for at sunde sig.

Venter lidt endnu med Paris-Roubaix

»Jeg kunne undervejs bestemt godt mærke, at jeg havde et ret voldsomt styrt forleden, men når man så nærmer sig mål og ser, der er mulighed for at vinde, er det som om, man bevæger sig over en i en anden verden og glemmer alt«, sagde Mathieu van der Poel i det officielle tv-interview.

Jeg bed i hvert fald smerterne i mig, og da jeg var kommet af sted alene, kiggede jeg mig ikke tilbage før til allersidst Mathieu van der Poel, cykelrytter

»Jeg bed i hvert fald smerterne i mig, og da jeg var kommet af sted alene, kiggede jeg mig ikke tilbage før til allersidst. Det eneste, jeg koncentrerede mig om, var at drive cyklen frem så hurtigt som muligt«.

Med den indsats, Mathieu van der Poel leverede i dag, ville han være et naturligt favoritemne i Paris-Roubaix, men hans hold, der også tæller danske Lasse Norman Hansen, har sagt pænt nej tak til et wildcard til den krævende opgave.

»Jeg skal nok komme til at prøve kræfter med Paris-Roubaix en dag, men det bliver ikke i år«, siger den alsidige cykelbegavelse, der i cross-sæsonen vandt stort set alle de løb, han stillede op i, og nu allerede har to sejre på landevejen efter at have vundet en etape i Tour of Antalya for godt en måned siden.

Van der Poel har travl måned foran sig

Selv om der ikke bliver noget Paris-Roubaix for Mathieu van der Poel, får han rigeligt travlt endda i den kommende tid.

Hans tilstedeværelse på Corendon Circus har bevirket, at holdet har modtaget en stribe af wildcard til store begivenheder.

Således starter han i tre WorldTour-løb på stribe med Gent-Wevelgen på søndag, Dwars door Vlaanderen 3. april og Flandern Rundt 7. april, ligesom også arrangørerne af Amstel Gold Race 21. april gerne ser van der Poel og Co.

I Grand Prix Denain vandt franskmanden Marc Sarreau (Groupama-FDJ) spurten foran belgieren Timothy Dupont (Wanty-Gobert) i den gruppe på cirka 40 mand, der nåede til mål 3 sekunder efter Mathieu van der Poel.

Med her var Andreas Stokbro (Riwal Readynez) på 15. pladsen, mens hans norske holdkammerat Krister Hagen fulgte 8 sekunder senere som nr. 38. Troels Kongstad var Riwal Readynez’ eneste yderligere fuldførende med et minus på 9.17 minutter på 78. pladsen.