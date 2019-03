Dansker kæmper sig tilbage i førertrøjen og er tæt på anden etapegevinst

For tredje dag i træk var den 25-årige Nicolai Brøchner (Riwal Readynez) med helt fremme i finalen i Normandiet Rundt, og selv om han på den 148 km lange færd fra Bourg Achard til Elbeuf sur Seine i kampen om sejren måtte se sig overtrumfet af hollænderen Arvid De Kleijn (Metec), kunne danskeren trøste sig med, at han tilbageerobrede løbets førertrøje.

Den måtte Brøchner i går aflevere til italieneren Alberto Dainese (SEG Racing), men denne satte i dag over et kvarter til, så dermed udgør han ikke længere nogen trussel mod Nicolai Brøchners position.

Den er dog stadig skrøbelig, eftersom De Kleijn kun er 3 sekunder efter, mens landsmanden og holdkammeraten Stef Krul har et minus på 10 sekunder.

Hvor tæt det er, understreges af, at afstanden mellem nr. 1 og 63 er under ét minut.

Riwal Readynez også på fære i Italien

Riwal Readynez er også engageret i det italienske etapeløb Settimana Coppi e Bartali, der har deltagelse af 25 mandskaber heraf de 4 – Team Sky, Mitchelton-Scott, EF Education First og Movistar – fra 1. division og 11. fra 2.

Traditionelt indledes det italienske arrangement med to halvetaper – først en opgave for sprinterne, senere et holdløb – og det foregik denne gang i den lille by Gatteo ved Adriaterhavet ikke så langt fra Bologna.

Som ventet mundede formiddagens 97,8 km ud i en massespurt. Overraskende var det derimod, at den 26-årige lette Emils Liepins sikrede det belgiske 2. divisionshold Wallonie Bruxelles sæsonens første sejr, da han susede over stregen foran italienerne Riccardo Stacchiotti (Giotti Victoris) og Manuel Belletti (Androni Giocattoli).

Holdløbet vendte op og ned på klassementet

Der blev imidlertid vendt grundigt op og ned på det samlede klassement efter den 11,2 km lange kollektive tempodyst, hvor Mitchelton-Scott sejrede i 14.17 minutter med 10 sekunder til Team Sky, 21 til Gazprom og 24 til amerikanske Hagens Berman Axeon med den danske U23 verdensmester i enkeltstart Mikkel Bjerg på holdet.

Det betyder, at Mitchelton-Scott med australieren Robert Stannard som indehaver af førertrøjen besætter de fem første pladser sammenlagt.

Mikkel Bjerg er nr. 16 med et minus på 24 sekunder, mens Riwal Readynez, der blev nr. 11 i holdløbet slået med 40 sekunder, har Rasmus Quaade, nordmanden Sindre Lunke, svenskeren Lucas Ericsson, Alexander Kamp og nordmanden Krister Hagen placeret i denne rækkefølge fra nr. 49 og nedefter med 40 sekunder op til Robert Stannard.