Skrap kongeetape i Pyrenæerne knækker verdensmester og slutter med to glade vindere

Chris Froome var atter langt bagude

Lidt længere bagude end den danske debutant Jonas Gregaard Wilsly sluttede en af feltets mest prominente skikkelser den firedobbelte britiske Tour de France-vinder Chris Froome (Team Sky), der satte 26.55 minutter til.

Efter at han i går vel for første gang i sin karriere, siden han erhvervede sin aktuelle status, måtte klare sig helt på egen hånd i kølvandet på sit styrt og kom i mål som en af de sidste, forsøgte Froome i dag længst muligt at optræde i den hjælperrolle for Egan Bernal, som han ifølge Team Sky hele tiden har været tiltænkt.

»Chris kom her til løbet med det formål at støtte Egan uden selv at skulle køre klassement. Derfor var der ingen holdkammerater nede for at forsøge at bringe ham tilbage til feltet, efter at han havde haft sit uheld«, forklarer Team Skys franske sportsdirektør Nicolas Portal til flere internationale medier om den ret usædvanlige situation med superstjernen helt på egen hånd.

»Vi satser så meget på Egan, at det ville have været risikabelt at sende et par mand ned for at assistere Froome, og han meddelte da også over radioen, at det ikke var nødvendigt.

Også WorldTour-løb i Belgien

Ud over de ryttere, der har været i aktion siden i mandags i Volta a Catalunya, dystede i dag yderligere 167 om WorldTour-point i årets nye medlem af den gennemgående sæsonkonkurrence, Driedaagse De Panne-Brugge.

Den 200,3 km lange kappestrid er, som navnet indikerer, et levn fra det tidligere etapeløb Driedaagse De Panne, der ikke har kunnet klare de økonomiske krav, men organisationskomiteen har altså haft overskud til et enkelt arrangement, og det har fra første færd opnået WorldTour-status.

Dagens triumfator blev den 25-årige hollænder Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), der i en gruppe, som var stærkt reduceret efter flere styrt, viste sig som den hurtigste foran colombianeren Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) og sidste sæsons mest vindende rytter, italieneren Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step).

Brillante danske præstationer

Løbet bød på brillante præstationer af de to danske Deceuninck-Quick Step-holdkammerater Michael Mørkøv og Kasper Asgreen samt en mismodig Mads Pedersen (Trek-Segafredo) siddende på et autoværn efter at have været impliceret i et voldsomt massestyrt med omkring 11 km til mål.