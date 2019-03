Chris Froome sætter alt over styr i barskt uheld på de spanske landeveje

Kun lidt over 14 dage efter at være sendt ud af Paris-Nice allerede på 1. etape på grund af et voldsomt styrt, der nærmest mirakuløst »kun« kostede ham en hjernerystelse, kunne den 28-årige australier Michael Matthews (Team Sunweb) suse over stregen som vinder af andendagens 179,6 km lange udfordring i Volta a Catalunya fra Mataró til Sant Feliu de Guixois.

Matthews holdt i spurten, da 58 ryttere nåede samlet til mål, den spanske verdensmester Alejandro Valverde (Movistar) klart bag sig, mens sydafrikaneren Daryl Impey (Mitchelton Scott) besatte tredjepladsen.

Det var blot Team Sunwebs anden sejr i denne sæson, efter at hollænderen Cees Bol i sidste uge slog til i Nokere Koerse.

Froome nåede i mål i sidste gruppe

Etapens mest dramatiske hændelse indtraf omkring 35 km fra mål, da den firedobbelte Tour de France-vinder Chris Froome (Team Sky) involveredes i et styrt, og selv om briten var i stand til at fuldføre strabadserne, betød uheldet, at han er totalt ude af billedet i det samlede klassement.

Den 34-årige Froome kæmpede sig i mål i den sidste lille gruppe som nr. 161 af de 167 fuldførende med et minus på lidt over 14 minutter, og dermed er i hvert fald al tvivl bortvejret om, at Team Skys førstemand i det nordspanske WorldTour-løb er colombianeren Egan Bernal.

Indehaveren af førertrøjen belgieren Thomas De Gendt (Lotto Soudal) var med hjem i første gruppe, og efter sin imponerende præstation i går med en offensiv, der strakte sig over hele etapen, var hans position aldrig truet i dag.

Top-10 ser inden morgendagens kongeetape med en 12,5 km lange klatrefinale i Pyrenæerne således ud: 1. De Gendt, 2. Valverde 2.47 minutter, 3. Matthews 2.48, 4. Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe) samme tid, 5. Impey 2.54, 6. Nairo Quintana (Movistar) 2.56, 7. Bernal 2.57, 8. Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), 9. Luis Angel Maté (Cofidis) begge samme tid, 10. Patrick Bevin ( CCC Team) 2.58.

En gruppe på knap 50 ryttere er ligesom Bevin 2.58 minutter bagud.

Dansk debutant med i dagens lange udbrud

Af løbets tre danskere gjorde debutanten Jonas Gregaard Wilsly (Astana) sig bemærket ved at deltage i dagens lange udbrud sammen med tjekken Josef Cerny (CCC Team) og hollænderen Marco Minnaard (Wanty-Gobert).

Belært af gårsdagens erfaringer gave feltet imidlertid ikke lykkeridderne særlig lang snor, og deres roller var udspillet længe inden finalen.

Danskernes placeringer sammenlagt: 115. Niklas Eg (Trek-Segafredo) 10.16 minutter, 126. Gregaard 11.57, 143. Jesper Hansen (Cofidis) 20.44.

Brøchner mistede førertrøjen

I Normandiet Rundt var Nicolai Brøchner (Riwal Readynez) efter sejren i går atter med fremme i spurten på 2. etape fra Darnétal til Forges-les-Eaux.

Fjerdepladsen var imidlertid ikke tilstrækkeligt til at bevare førertrøjen, som han måtte aflevere til dagens sejrherre italieneren Alberto Dainese (SEG Racing), der i går blev nr. 2 efter danskeren. Brøcnher ligger nu sammenlagt på andenpladsen med et minus på 6 sekunder.