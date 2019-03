Storhold med succes leverer ny overdådig taktisk genistreg i klassiker-generalprøve

Tjekken Zdenek Stybar sørgede for endnu en flot sejr til Deceuninck-Quick Step i WorldTour-løb, hvor de danske deltagere ikke formåede at hævde sig.

Adskillige af forårets styrkeprøver på de belgiske landeveje peger frem mod højdepunktet Flandern Rundt 7. april, og mere end nogen anden gælder det dagens 204 km lange 62. udgave af WorldTour-løbet E3 BinckBank Classic, der tidligere har heddet E3 Harelbeke og fortsat har start og mål i denne by.

Sidste år passede sammenligningen mellem de to udfordringer så godt, at hollænderen Niki Terpstra, der sejrede i klassiker-generalprøven i Harelbeke, ligeledes strøg til tops ni dage senere i Oudenaarde, da han holdt Mads Pedersen, Philippe Gilbert og Michael Valgren henholdsvis 12, 17 og 20 sekunder bag sig.

Nu kan tjekken Zdenek Stybar (Deceuninck-Quick Step) så håbe, at historien gentager sig, og i hvert fald kan den tidligere cykelcrossverdensmester foreløbig glæde sig over, at han i dag viste sig som den hurtigste i spurten i Harelbeke, og dermed hjemførte sin anden WorldTour-gevinst i år efter Omloop Het Nieuwsblad i begyndelsen af måneden.

Bob Jungels rullede den røde løber ud

Tjekken nåede til mål sammen med belgierne Wout van Aert (Jumbo-Visma) og Greg van Avermaet (CCC Team) samt italieneren Alberto Bettiol (EF Education First) og sin luxembourgske holdkammerat Bob Jungels, der placerede sig i nævnte rækkefølge.

Succesen kom i hus efter endnu en formidabel opvisning i stærk taktisk kollektiv kørsel fra det belgiske storholds side.

Således rullede Bob Jungels den røde løber ud for Zdenek Stybar, så denne fik alle muligheder for at indfri de forventninger, som bossen Patrick Lefevere på forhånd havde knyttet til hans indsats.

Van Avermaet førte an i jagten

Jungels var alene kørt op til de resterende deltagere i dagens lange udbrud, og da der manglede godt 30 km, etablerede han et solofremstød, som længe så ud til at skulle give det maksimale udbytte.

Bagude iværksatte Greg van Avermaet imidlertid en heftig modoffensiv, og det var kun van Aert, Bettiol og Stybar, der var i stand til at følge med.

Stybar var naturligt nok ikke indstillet på at tage del i jagten, og tilsyneladende kneb det indledningsvis for de tre andre at finde ind i et effektivt samarbejde.

Van Avermaet, der vandt løbet i 2017, lagde helt tydeligt flest kræfter i forfølgelsen, og på den sidste af dagens 15 stigninger Tiegemberg med knap 20 km til mål anedes det for første gang, at Jungels ikke havde fordelene på sin side.

Påtog sig uden tøven hjælperrollen

Med 6,8 km tilbage blev luxembourgeren hentet, og derefter påtog han sig på forbilledlig vis til hjælperens rolle. Selv om han helt åbenlyst var tappet for kræfter, angreb han et par gange for at trætte konkurrenterne, men Stybar selv var tilsyneladende ikke helt sikker på at være den hurtigste, for også han forsøgte at komme alene af sted.

Slutteligt mundede strabadserne dog ud i en spurt i den lille frontgruppe, og her havde den 33-årige tjekke det nødvendige overskud til at holde rivalerne bag sig.

Det var Stybars tredje sejr i denne sæson, og han synes tilbage på et niveau, hvor der venter væsentligt flere bemærkelsesværdige resultater.

Tjekken lagde ud med i slutningen af februar at vinde finaleetapen i Volta ao Algarve, efter at han i den afsluttende fase havde siddet på hjul af Søren Kragh Andersen (Team Sunweb).

Kort efter slog Stybar til i WorldTour-løbet Omloop Het Nieuwsblad, som indledte den belgiske sæson, og hvor han holdt hjem med 9 sekunder til en kvartete bestående af van Avermaet, dennes landsmand Tim Wellens (Lotto Soudal), kasakheren Alexey Lutsenko (Astana) og yderligere en belgier Dylan Teuns (Bahrain Merida).