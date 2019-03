Brølende stærk nordmand er tilbage som klassikertrumf

Med en bragende finish og solid brug af sin hærdebrede overkrop i den tætte positionskamp satte den 31-årige nordmand Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) et forrygende punktum for de 252 kilometers vindblæste strabadser i WorldTour-løbet Gent Wevelgem ved at distancere rivalerne med et par længder og sikre sig en af karrierens fornemste triumfer.

Det er vel for meget at tale om et comeback for en rytter, der sæson efter sæson bliver ved med at vinde og sidste år således bl.a. slog til på finaleetapen i Tour de France, hvor han i øvrigt ligesom i Gent havde tyskeren John Degenkolb (Trek-Segafredo) som sin nærmeste konkurrent.

Men den aktuelle bedrift på de belgiske landeveje understreger, at Alexander Kristoff fortsat er i stand til at hævde sig blandt de ypperste i selv de mest krævende udfordringer – også selv om hans arbejdsgiver, UAE Team Emirates, op til denne sæson udvidede truppen med colombianeren Fernando Gaviria, hvilket af mange opfattedes som en mild form for degradering af nordmanden.

Varmt emne til Flandern Rundt

I den afsluttende hektiske fase af Gent-Wevelgem, hvor knap 40 ryttere samledes i front efter en særdeles afvekslende og herligt underholdende kappestrid, slog Kristoff så eftertrykkeligt til, at han også styrkede sin status som varmt bud på succes i den kommende søndags Flandern Rundt, som han allerede for 4 år siden mestrede bedre end alle andre.

Efter Kristoff og Degenkolb udgjordes top-10 i Gent-Wevelgem af følgende: 3. Oliver Naesen (AG2R), 4. Mathieu van der Poel (Corendon Circus), 5. Danny van Poppel (Jumbo-Visma), 6. Adrien Petit (Direct Energie), 7. Matteo Trentin (Mitchelton-Scott), 8. Rüdiger Selig (Bora-hansgrohe), 9. Matej Mohoric (Bahrain Merida), 10. Jens Debusschere (Katusha-Alpecin).

»Egentlig var det meningen, at jeg skulle køre spurten for Gaviria, men mod slutningen sagde han til mig, at han ikke følte sig helt ovenpå, så jeg kunne bare satse selv«, lød det fra en glad Alexander Kristoff i det officielle interview.

»Det er et resultat, som virkelig betyder meget for mig, og selv om Gent-Wevelgem ikke er lige så hårdt som Flandern Rundt, styrker sejren min selvtillid gevaldigt til på søndag«.

»Jeg ved, at jeg har en god spurt, når vi kommer ud på så lang en distance som i Gent-Wevelgem, hvor alle er lige så trætte, som jeg er, og det viste sig heldigvis også at være tilfældet denne gang«.

Danske opmuntringer

Søren Kragh Andersen (Team Sunweb) strøg i mål som nr. 11 , og såvel han som Mads Pedersen (Trek-Segafredo) skabte forhåbninger om danske glæder i den forestående klassikermåned.

Mads Pedersen var med i den store frontgruppe, der etableredes i sidevinden allerede efter 50 km, og hvor de sidste elementer med blandt andre den slovakiske eksverdensmester Peter Sagan (Bora-hansgrohe) først elimineredes, da der resterede 20 km.

Mads Pedersen angreb flere gange inden for den sidste halve snes km, men formåede aldrig at skabe det afgørende hul. Anstrengelserne mundede ud i en placering som nr. 33 med et minus på 23 sekunder – en position og 10 sekunder bag Peter Sagan, men for begge gælder det, at de sendte spændende signaler frem mod deres optrædener i april.

Den eneste anden af de 10 startende danskere, der var blandt de 78 fuldførende, var Christopher Juul-Jensen (Mitchelton-Scott), som sluttede i det sidste større felt med et minus på 8.45 minutter.

Nederlag for forårets succeshold

Det var Trek-Segafredo og Jumbo-Visma, der tog initiativet til en målrettet satsning i sidevinden efter cirka 50 km, og dermed skabtes den spredning, som adskillige fremstød inden forgæves havde søgt at fremtvinge.