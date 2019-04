Danmarks VM-status truet: Jakob Fuglsang og Søren Kragh holder stand i generel rød-hvid forårsnedtur

Danmark er siden årsskiftet dumpet to pladser ned på cykelsportens nationsrangliste, og det kan koste to VM-billetter.

Når der i slutningen af september skal kæmpes om medaljer ved verdensmesterskaberne i landevejscykling i Yorkshire med Harrogate som centrum, nærer adskillige af de danske professionelle brændende ønske om at deltage.

Men med mindre en skræmmende udvikling fra den første fase af sæsonen tager en radikal, positiv drejning, bliver det ikke muligt at stille med ligeså stor en rød-hvid repræsentation, som det tegnede til ved årets begyndelse.

Det skyldes, at høsten af de verdensranglistepoint, som nogle betegner som ligegyldige, men vitterligt er af uhyre stor betydning i hvert fald i VM-sammenhæng – og givetvis også i andre – er faldet drastisk her i 2019.

Tyskland og Slovenien er rykket forbi

Danmark var op til VM i Innsbruck blandt de 10 bedste, hvilket udløste den maksimale kvote på 8 deltagere, og ved årets udgang sendte en betryggende 9. plads også løfte om en gentagelse af den situation i forbindelse med verdensmesterskaberne i det lettere kuperede britiske terræn.

Men siden er det gået støt og roligt tilbage, og netop nu er der grund til at råbe vagt i gevær, for ved den seneste opgørelse er Danmark dumpet ned som nr. 11, og rettes der ikke op på det, inden midten af august, når der gøres ranglistestatus med henblik på tildelingen VM-billetter, bliver der kun mulighed for at sende 6 danske ryttere til Yorkshire.

Det er Slovenien med den tidligere juniorverdensmester i skihop for hold Primoz Roglic (Jumbo-Visma) og Matej Mohoric (Bahrain Merida) som de store pointslugere og Tyskland, hvor den nationale mester Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) er topscorer, der har passeret Danmark.

De 8 bedste ryttere individuelt tæller med

Ved starten af 2019 var Danmark noteret for 6.984 point, mod 6.859 til Tyskland og 6.146 til Slovenien Nu er billedet vendt, så tyskerne står med 7.947 og slovenerne med 7.289 altså en klar fremgang for begge, mens Danmarks er røget ned på 6.299.

Virkeligheden havde set endnu værre ud, hvis ikke Jakob Fuglsang (Astana) og Søren Kragh Andersen (Team Sunweb) som to af de væsentligste bidragydere har styrket deres konto, hvilket også gælder i mindre udstrækning for Michael Mørkøv (Deceunink-Quick Step), der har afløst Rasmus Quaade (Riwal Readynez) som en af de 8, der tæller med i det danske regnskab.

På nationsranglisten er det hvert lands 8 bedste ryttere individuelt, der er udslagsgivende for den kollektive pointsum, og de markante danske minusser noteres for de ellers så forårsstærke Michael Valgreen (Dimension Data), Mads Pedersen (Trek-Segafredo) og Magnus Cort (Astana).

Ranglistesystemet tegner ikke et sandfærdigt billede

De 8 danskere, der i øjeblikket har samlet flest verdensranglistepoint, er med de point, de gik ind til sæsonen med nævnt i parentes: Jakob Fuglsang 2.179 (1.554), Michael Valgren 1.388 (1.998), Søren Kragh Andersen 877 (674), Mads Pedersen 430 (949), Martin Toft Madsen (BHS Almeborg Bornholm) 375,5 (375,5), Alexander Kamp (Riwal Readynez) 375 (375), Michael Mørkøv 355 (248), Magnus Cort 325 (668).

Især for Mads Pedersen, men også for Michael Valgren giver tallene dog ikke et sandfærdigt billede.

Den Internationale Cykelunions ranglistesystem sletter de indtjente point efter et år, og åbenbart opererer det med datoer og ikke de specifikke begivenheder.