To unge crosskonger stormer frem på erobringstogt i nyt territorium

fakta Flandern Rundt Den 103. udgave af Flandern Rundt strækker sig over 270 km med start i Antwerpen og mål i Oudenaarde. Undervejs passeres 5 flade brostensstrækninger og 17 af de såkaldte mure. De to sidste, Oude Kwaremont og Paterberg, melder sig henholdsvis 17 og 14 km fra mål. Sidste års top-10: 1. Niki Terpstra 6,21,25 timer, 2. Mads Pedersen 12 sekunder, 3. Philippe Gilbert 17, 4. Michael Valgren 20, 5. Greg van Avermaet 25, 6. Peter Sagan, 7. Jasper Stuyven 8. Tiesj Benoot, 9. Wout van Aert, 10. Zdenek Stybar alle samme tid. Alle er med igen i år. De seneste 10 års vindere: 2018: Niki Terpstra. 2017: Philippe Gilbert. 2016: Peter Sagan. 2015: Alexander Kristoff. 2014 og 2013: Fabian Cancellara. 2012: Tom Boonen. 2011: Nick Nuyens. 2010: Cancellara. 2009: Stijn Devolder. De fire førstnævnte og Devolder er med igen i år. Flest sejre: Johan Museeuw, Fabian Cancellara, Tom Boonen, Eric Leman, Fiorenzo Magni og Achiel Buysse alle 3. Af de aktuelle deltagere er Stijn Devolder ene om at have vundet 2 gange - i 2008 og 2009. Indtil Mads Pedersen sidste år blev nr. 2, var Rolf Sørensen den eneste dansker, der havde været på podiet. Han vandt i 1997 og blev i 1991 nr. 3. Vis mere

Storholdet Deceuninck-Quick Step så stjernespækket, at mundheldet om de mange kokke, der fordærver maden, uundgåeligt trænger sig på.

Den belgiske OL-guldvinder Greg van Avermaet med det uomtvisteligt fornemme format, men måske i for svage omgivelser på sit polske CCC-mandskab.

Sidste års hollandske sejrherre, Niki Terpstra, i et dristigt karriereskift til franske Direct Energie i 2. division.

Eller den snart 39-årige spanske verdensmester, Alejandro Valverde (Movistar), der forsøger sig som debutant, fordi han ganske enkelt er draget af løbets magiske og mytiske tiltrækningskraft.

Kredsen af kandidater til succes i den 103. udgave af cykelsæsonens andet monument, det 270 km lange Flandern Rundt, er svulmende, og ud over striben af etablerede landevejsnavne trænger to himmelstormere, der de seneste sæsoner har domineret den internationale cykelcross-scene, sig på med uafviselig styrke.

I toppen af favoritvurderingerne

I samtlige mediers favoritvurderinger befinder den 24-årige hollandske verdensmester i den terrængående disciplin, Mathieu van der Poel (Correndon-Circus), og hans jævnaldrende belgiske forgænger på tronen tre sæsoner i træk, Wout van Aert (Jumbo-Visma), sig helt i top.

Og selv om førstnævnte aldrig har deltaget i en eneste af de fem mest betydende klassikere, og hans vante rival fra mudderdysterne kun har en enkelt optræden i Flandern Rundt bag sig, vil det i langt højere grad være opfyldelsen af talrige profetier end en eksplosiv overraskelse, hvis en af disse to begyndere hyldes øverst på podiet i eftermiddag i Oudenaarde.

Det er allerede klart dokumenteret, at de to crosskonger er i fuld gang med at erobre nyt territorium. Alligevel giver begge udtryk for, at de har svært ved at se sig selv som favoritter i en af de mest prestigemættede og attraktive udfordringer overhovedet i hele sæsonen.

»Lad os nu se, hvad der sker. Det er noget helt andet at køre 180 km end de 270, der venter i Flandern«, lød det fra Mathieu van der Poel, efter at han i onsdags havde sikret sig sin første WorldTour-sejr med en overbevisende præstation i Dwars door Vlaanderen.

Strutter af selvtillid

Tydeligvis strutter han og van Aert af selvtillid, men også belgieren var på pressemødet op til dagens kappestrid forsigtig i bedømmelsen af egne muligheder.

»Husk lige på, at jeg endnu ikke har vundet et løb i år«, sagde Wout van Aert, da han ved Jumbo-Vismas arrangement med medierne blev udfrittet om sine forventninger til den forestående store opgave.

Med den bemærkning prøvede belgieren i hvert fald delvis at spille bolden over på Mathieu van der Poels banehalvdel.

Med Mathieu taler vi om en mand, der for længst har bevist, at han kan klare stort set alt Wout van Aert, cykelrytter

»Mathieu har et forspring til mig, fordi han nu allerede har vundet en klassiker, men jeg må indrømme, at det øgede min sejrslyst, da jeg så ham suse først over stregen i Dwars door Vlaanderen«.

»At han var i stand til det, kommer ikke bag på mig, for med Mathieu taler vi om en mand, der for længst har bevist, at han kan klare stort set alt«.

Behøver ikke sætte sit lys under en skæppe

Nu behøver Wout van Aert ikke sætte sit lys under en skæppe, for selv om stortalentet, der sidste år duperede det danske publikum, da han sluttede som samlet vinder af PostNord Danmark Rundt, påpeger, at han endnu mangler en sejr i denne sæson, har hans hidtidige indsats ganske naturligt ført ham frem til status som en af Flandern Rundt-favoritterne.

Således blev han i sidste uges E3 BinckBank Classic kun slået af tjekken Zdenek Stybar – yderligere en tidligere cross-verdensmester og et af Deceuninck-QuickSteps varme navne – mens han holdt van Avermaet lige bag sig.