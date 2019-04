Dramaer i Flandern Rundt: Eddy Merckx nægtede at adlyde, og tørstig vinder gik på bar kort før mål

I det væld af rekorder, som alle tiders mest fænomenale cykelrytter, det belgiske koryfæ Eddy Merckx, noteredes for i sin storslåede karriere, fremhæves ofte, at hans tilintetgørende triumf i Flandern Rundt 1969, da han nåede til mål 5.36 minutter foran den nærmeste rival, italieneren Felice Gimondi, i suverænitet overtrumfer alt andet, der er præsteret i de tryllebindende og udmarvende ridt hen over murene og brostenene.

Det er givetvis også korrekt, når det gælder den tidsregning, der begynder efter Anden Verdenskrig og omfatter den periode, hvor ’Vlaanderens Mooiste’ – tilnavnet ’Flanderns Fineste’ klæber til styrkeprøven, som i dag afvikles for 103. gang – voksede sig frem til positionen som et af den krævende og fascinerende idræts fem prestigefyldte monumenter med Milano-Sanremo, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège og Il Lombardia som de fire andre.

Men i løbets spæde begyndelse, i den blot tredje udgave i 1919, fire måneder efter at Første Verdenskrig var tilendebragt, ydede Merckx’ landsmand Henri van Lerberghe en bedrift af endnu mere overbevisende karakter, som leverer et muntert bidrag til det festfyrværkeri af anekdoter, Flandern Rundt-historien er spækket med.

Forlod Touren i raseri

Van Lerberghe var kendt for sit lunefulde temperament, der blandt andet i 1913 gav sig udslag i, at han på et tidspunkt, da han indtog førstepladsen i sin kategori, forlod Tour de France i raseri over en beslutning, som gik ham imod.

Året efter blev han i det andet Flandern Rundt nr. 2, og efter afbrydelse på grund af krigen mødte Henri van Lerberghe i 1919 op direkte fra militærtjeneste, lånte en cykel af en ven og demonstrerede, at han atter til fulde magtede opgaven.

På et tidspunkt valgte han at angribe alene på en af murene, og ingen formåede at følge ham. Forspringet blev så stort, at han kort før ankomsten til målet på cykelbanen i Gent efter mere end syv timer i sadlen stoppede op ved et værtshus og fejrede sin indsats med adskillige øl.

Da det lykkedes sportsdirektøren at få ham på cyklen igen og sende ham på kurs mod finalen, nåede han trods barbesøget til vejs ende med et forspring på cirka et kvarter til landsmanden Leon Buysse.

Blev kørt samtidig med Milano-Sanremo

Det var en belgisk journalist, Karel van Wijnendaele, der i 1912 havde grundlagt avisen Sportwereld, som året efter lancerede det første Flandern Rundt, men det varede længe, før løbet blot nåede op i nærheden af sin nuværende status som en af Belgiens mest folkekære og prestigefyldte idrætsbegivenheder, hvis rækkevidde rammer klodens fjerneste egne.

Undertiden måtte Flandern Rundt således affinde sig med at blive afviklet på samme dag som den italienske stolthed Milano-Sanremo, og bortset fra schweizeren Henri Sutter i 1923 var det helt frem til 1949, da italieneren Fiorenzo Magni noteredes for den første af sine tre gevinster i træk, udelukkende Flanderns egne sønner, der tronede øverst på sejrsskamlen.

Den situation havde imidlertid længst ændret sig, da Eddy Merckx 50 år efter den tørstige Henri van Lerberghe i 1969 for tredje gang skulle prøve kræfter med et Flandern Rundt, som endnu manglede på hans allerede særdeles prangende generalieblad.

Såede tvivl om Merckx’ kunnen

Den da 24-årige belgier havde allerede vundet VM i 1967, Giro d’Italia året efter, og han kom direkte fra sin tredje sejr i Milano-Sanremo for blot at nævne højdepunkterne.

Trods denne svulmende succesbuket såede avisen Het Nieuwsblad i optakten til Flandern Rundt tvivl om, hvorvidt Merckx nu også havde det i sig, der skulle til for at stryge til tops i lige netop Flandern Rundt.

Hvem ved, måske var akkurat denne skepsis, der fik Merckx til at flamme på en af de vildeste dage i løbets historie med isnende kulde, bidende blæst og piskende nedbør vekslende mellem regn og sneregn.

Den unge belgier, der kørte for det italienske mandskab Faema, var oppe mod det, som kaldtes for den italienske mafia bestående af blandt andre Felice Gimondi, Marino Basso, Vittorio Adorni, Italo Zilioli og Franco Bitossi, men respektløst og uden at ænse advarende formaninger fra egne rækker fulgte Merckx sit brændende fighter-instinkt og kastede sig ud i et tilsyneladende håbløst og overmodigt forehavende.

Sportsdirektøren ville have Merckx til at stoppe

Med 73 km tilbage af de 259, som færden fra Gent til Meerbeke strakte sig over, udfordrede Merckx overmagten og skruede tempoet i vejret i front uden dog tilsyneladende at få det afgørende hul. Længe lå afstanden i den martrende modvind kun på omkring et minut, og Merckx’ sportsdirektør, Guillaume Driessens, kørte op på siden af ham og råbte, at han skulle lade sig falde tilbage til forfølgergruppen.

Merckx nægtede at adlyde ordren, fortsatte kompromisløst, og da han havde stridt sådan i 25 km, var det de jagtende, der måtte give sig. Belgieren øgede systematisk sit forspring og krydsede stegen de omtalte 5.36 minutter foran Gimondi, mens Marino Basso på tredjepladsen som første mand i en gruppe på 8 ryttere var 8.08 minutter bagud.