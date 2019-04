Eksplosiv finish på vulkanen råder bod på holdkammerats brøler døgnet inden

Døgnet efter, at hans norske holdkammerat Odd Christian Eiking dummede sig ved at krydse stregen i sejrsjubel, selv om han egentlig kun var blevet nr. 2, rådede den spændende franske klatrespecialist Guillaume Martin (Wanty-Gobert) bod på nordmandens bommert med en overbevisende triumf på den 128 km lange afsluttende etape i Giro di Sicilia.

De sidste 35 km af dagens styrkeprøve udgjordes af en sej stigning op til målet på Etna i 1.892 meters højde, og mens den 21-årige amerikaner Brandon McNulty (Rally-UHC) på imponerende vis forsvarede sin samlede føring, greb Guillaume Martin ud efter etapelykken, da der manglede 1,6 km.

Colombianeren Dayer Quintana, der i denne sæson har sagt farvel til storebror Nairo og det spanske WorldTour-mandskab Movistar for at jagte succes på det italienske 2. divisionshold Neri Sottoli, havde angrebet fra en frontkvintet, der ud over Martin og McNulty bestod af russeren Aleksandr Vlasov (Gazprom) og italieneren Fausto Masnada (Androni Giocattoli).

Opgav at udfordre stærk McNulty

Quintana fightede ufortrødent, selv om hans forspring aldrig nåede meget over 10 sekunder, og da først Guillaume Martin trådte an, var sydamerikanerens eventyr forbi.

Franskmanden fløj forbi og fortsatte sit solotogt mod sejren, uden at nogen formåede at stoppe ham.

Guillaume strøg i mål 10 sekunder foran Masnada, med 13 til Quintana og 14 til McNulty, hvis samlede førsteplads aldrig var i fare.

Jeg mærkede hurtigt, at McNulty var for stærk til, at jeg kunne true hans position i klassementet Guillaume Martin, cykelrytter

»Jeg havde prøvet at angribe tidligere, men jeg mærkede hurtigt, at McNulty var for stærk til, at jeg kunne true hans position i klassementet«, lød det i det officielle sejrsinterview fra Guillaume Martin, hvis satsning ud over etapegevinsten også sikrede ham den samlede andenplads.

»Jeg er lykkelig for sejren og ikke det mindste skuffet over ikke at slutte som nr. 1 i klassementet. Det var bare ikke muligt, men det er også meget vigtigt for holdet, at vi kommer fra Sicilien med dette resultat«.

Første gevinst til wildcard-mandskab

Det har Guillaume Martin ret i, for det var sæsonens første gevinst til hans belgiske Wanty-Gobert-mandskab, der længst har sit Tour de France-wildcard i hus og således giver dagens franske vinder mulighed for at boltre sig på den aller største scene til sommer på hjemmebane.

Brandon McNulty var på den endelige førsteplads 42 sekunder foran Martin, mens Masnada snuppede den sidste podieplads med et minus på 56 sekunder.

Det danske 2. divisionshold Riwal Readynez‘ fem aktørert formåede ikke at hævde sig på den sicilianske vulkan, og de sluttede sammenlagt således: 21. Sindre Lunke 6.14 minutter, 25. Lucas Eriksson 7.37, 45. Krister Hagen 21.13, 51. Andreas Stokbro 25.16, 53. Andreas Kron 25.51.

Millimetergyser i Limburg

Knivskarpe spurtopgør, hvor det menneskelige øje kun vanskeligt kan afgøre udfaldet, er hverdagskost i international cykelsport, men sædvanligvis sørger målfotoapparaturet i løbet af få øjeblikke for at klare problemerne.

I dagens finale på det 192 km lange hollandske Volta Limburg Classic oplevedes imidlertid den usædvanlige situation, at selv ikke de elektroniske hjælpemidler umiddelbart kunne fastslå, om schweizkeren Patrick Müller (Vital Concept) eller franskmanden Justin Jules (Wallonie Bruxelles) havde været først over stregem

Mens de to hovedpersoner side om side nøje studerede målfotoet på tyv-skærmen uden tilsyneladende at nå frem til en afgørelse, indledte juryen en nærmere granskning af videoptagelserne.