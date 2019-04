Pinlig bommert forvandler glæde til græmmelse efter barsk dag i silende regn

På resultatlisten for den 188 km lange 3. etape i Giro di Sicilia fra Caltanissetta til Ragusa står den 24-årige nordmand Odd Christian Eiking (Wanty-Gobert) opført for en fin andenplads efter amerikaneren Brandon McNulty (Rally-UHC).

Men bag den nøgne og tilsyneladende opmuntrende kendsgerning gemmer sig en af de pinlige episoder, der dukker op med særdeles sjældne mellemrum, og som får smilet frem hos alle andre end lige netop hovedpersonen.

For da Eiking nåede til vejs ende efter en kold, barsk dag i øsende regn på Middelhavsøen, hævede han armen i sejrsjubel uvidende om, at det 21-årige stortalent McNulty havde krydset streget 55 sekunder tidligere som vinder efter et solofremstød, der strakte sig over den sidste halve snes km.

Nordmanden var lovlig undskyldt

I stedet for begejstringen over at have holdt italieneren Giovannio Visconti (Neri Sottoli) og de øvrige 12 ryttere i denne lille forfølgergruppe ét sekund bag sig, var det græmmelse, der fyldte nordmanden, da han blev klar over sin bommert.

Men da hændelsen var kommet lidt på afstand, kunne Odd Christian Eiking glæde sig over, at han rent faktisk havde leveret en glimrende indsats, som også bragte ham helt frem til de attraktive placeringer i det samlede klassement.

Og nordmanden var lovlig undskyldt for at have optrådt i den lidet attråværdige rolle, for i det regnfulde, disede vejr i den centrale del af Sicilien med en stribe angreb i etapens afsluttende fase må det have været vanskeligt for rytterne at danne sig et klart overblik over, hvad der egentlig foregik.

Riwal Readynez holder nogenlunde stand

I hvert fald glippede det altså for Eiking, at Brandon McNulty havde haft succes med sit fremstød på en flad strækning godt 10 km fra mål, og den begejstring, amerikaneren stillede til skue, da han havde overstået strabadserne, var fuldt ud berettiget.

For McNulty, der betragtes som en af de mest lovende unge himmelstormere i amerikansk cykelsport, var det den første sejr som professionel, og præstationen udløste endda en dobbelttriumf, eftersom han også erobrede førertrøjen.

Denne 3. etape vendte nemlig fuldstændig op og ned på det samlede klassement, hvor McNulty nu fører 59 sekunder foran Eiking og med Visconti som nr. 3 med et minus på 1.02 minut.

Danmarks eneste professionelle cykelmandskab Riwal Readynez holdt rimeligt stand under de vanskelige betingelser takket være den svenske mester Lucas Eriksson og nordmanden Sindre Lunke.

Eriksson er blandt de 12 ryttere, der fra nr. 4 italieneren Marco Tizza (Amore e Vita) og nedefter er 1.06 minut efter McNulty, og svenskeren er placeret som nr. 14. Lunke er 4 pladser og 25 sekunder længere bagude.

Holdets øvrige deltagere: 41. Andreas Kron 4.23 minutter, 53. Andreas Stokbro 7.16, 82. Krister Hagen 18.14.

Krydsede klinger med Mikkel Bjerg ved VM

Brandon McNulty blev kendt i de hjemlige cykelkredse, da han ved VM i Bergen 2017 krydsede klinger med det danske tempofænomen Mikkel Bjerg på U23 rytternes enkeltstart.

Amerikaneren var regnet for en af de mest fremtrædende favoritter, men det skulle vise sig, at han intet kunne stille op overfor Mikkel Bjerg, der henviste McNulty til sølvpladsen med 1.05 minut.

Da danskeren gentog sin guldbedrift ved sidste års verdensmesterskaber i Østrig, formåede Brandon McNulty ikke at blande sig i medaljestriden, men sluttede som nr. 7.