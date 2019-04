Danmarks yngste professionelle jagter lykken i gigantudbrud på 211 km

Det eneste hjemlige prof-cykelhold Riwal Readynez gjorde sig for anden dag i træk positivt bemærket på Sicilien.

Danmarks yngste professionelle cykelrytter 20-årige Andreas Kron sørgede i dag med sin medvirken i et 211 km langt gigantudbrud på 2. etapes i alt 236 km fra Capo d’Orlando til Palermo i det genoplivede Giro di Sicilia for at skabe gevaldig positiv opmærksomhed både omkring sig selv og det eneste hjemlige prof-mandskab Riwal Readynez.

Det var anden dag i træk, at det danske kollektiv viste flaget flot på Middelhavsøen, idet holdets nordmand Krister Hagen i går ligeledes deltog i en langvarig offensiv, og eftersom begge erobrede bonussekunder undervejs og formåede at holde sig i feltet, da de blev indhentet, er de nu også at finde i top-10 sammenlagt.

Også denne 2. etape mundede ud i en massespurt, men med omvendt rækkefølge i forhold til i går.

I andet forsøg lykkedes det nemlig den 33-årige italiener Manuel Belletti at drage nytte af det intense forarbejde, som hans holdkammerater på Androni Giocattoli atter havde ydet, efter at landsmanden Riccardo Stacchiotti (Giotti Victoria) døgnet inden havde overrumplet Belletti på de sidste meter.

Hagen og Kron nr. 5 og 6 sammenlagt

Også i det samlede klassement byttede Belletti og Stacchiotti plads, så Androni Giocattoli-rytteren nu er indehaver af førertrøjen, men de to er noteret for nøjagtig samme tid.

Colombianeren Juan Sebastian Molano fra løbets eneste WorldTour-hold UAE Team Emirates og italieneren Luca Pacioni (Neri Sottoli) er på de næste pladser 12 sekunder efter, mens Hagen og Kron som nr. 5 og 6 er yderligere et sekund bagud.

Endnu er der kun sket beskeden udskilning, og således er rytterne fra nr. 9 til og med nr. 80 noteret for et minus på 16 sekunder.

I denne store gruppe befinder Riwal Readynez’ øvrige deltagere sig – Andreas Stokbro som nr. 18, den svenske mester Lucas Eriksson nr. 62 og nordmanden Sindre Lunke nr. 68.

I udbrud sammen med fire andre

Andreas Kron slap på dagens etape fri sammen med letten Viesturs Luksevics (Amore & Vita), spanieren Diego Pablo Sevilla (Kometa) samt italienerne Antonio Di Santi (Sangemini) og Andrea Toniatti (Team Colpack), og de nåede op på at have et forspring på lidt over 5 minutter.

Omkring halvvejs på etapen måtte løbet neutraliseres på grund af kraftig tåge på en nedkørsel, men efter en halv snes minutter kunne aktiviteterne genoptages.

Selv om udbryderne holdt stand meget længe, stod det klart, at feltet ville få overtaget. Kron og Luksevics var de sidste til at overgive sig, da der manglede 6 km, og derefter tog sprinterholdene over.

Dansker hårdt trængt i spurten

I den hektiske finale prøvede en anden af Riwal Readynez’ unge danske løver Andreas Stokbro – 22 år på mandag – at blande sig helt fremme, og han var i drønende fart på vej mod en top-10 placering, da han blev presset ind mod barrieren af amerikaneren Colin Joyce (Rally-UHC).

Stokbro var tvunget til at trække sig og træde op i fart igen, og således måtte han tage til takke med en 11. plads.