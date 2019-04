Vinterens crosskonge træder med WorldTour-triumf i karakter som klassikerfavorit

Tre dage efter sin debut på WorldTouren med fjerdepladsen i Gent-Wevelgem stillede vinterens suveræne hollandske crosskonge Mathieu van der Poel (Corendon Circus) sin exceptionelle, alsidige cykelbegavelse fornemt til skue, da han i sin anden start i landevejens gennemgående sæsonkonkurrence på højeste niveau, Dwars door Vlaanderen, strøg helt til tops.

Efter en aggressiv og målbevidst indsats i den afsluttende fase af den 182 km lange styrkeprøve fra Roeselare til Waregem hen over et udvalg af Flanderns berømte og berygtede mure og brosten viste den 24-årige crossverdensmester sig som den hurtigste, da en kvintet nåede samlet til mål.

Den jævnaldrende franskmand Anthony Turgis (Direct Energie) åbnede spurten, men van der Poel var lynhurtigt på hjul, og uden de store problemer distancerede han klart franskmanden, der nu ikke havde grund til at ærgre sig så meget, som han helt åbenlyst gjorde, da han passerede stregen.

Van der Poel tog selv initiativet

Dels havde Turgis leveret en glimrende præstation som et stærkt element i frontgruppen, dels var han i opløbet chanceløs over for van der Poel, ganske som tilfældet var med luxembourgeren Bob Jungels (Deceuninck-Quick Step), østrigeren Lukas Pöstlberger (Bora-hansgrohe) og belgieren Tiesj Benoot (Lotto Soudal) påde næste pladser.

Englænderen Luke Rowe havde i forfølgergruppen sikret sig et minimalt forspring, og noteredes som nr. 6 for et minus på 18 sekunder, mens et felt på cirka 20 mand anført af hollænderen Danny van Poppel (Jumbo-Visma) og de seneste to års vinder den belgiske mester Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step) var yderligere et sekund bagud.

Mathieu van der Poel tog med lidt over 60 km tilbage selv initiativet til at gå på jagt efter dagens tidlige udbrud, og han fik følgeskab af Turgis, spanieren Ivan Garcia (Bahrain Merida) og Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step).

De to sidstnævnte måtte slippe, mens hollænderen og franskmanden nåede op til Pöstlberger, der havde været med i den oprindelige offensiv, og siden sluttede Jungels og Benoot sig til dem.

Voldsomt styrt for to uger siden

Efter en sæsonstart i et mindre tyrkisk etapeløb, som var fremkaldt af den ene hovedsponsors – det tyrkiske flyselskab Corendon – interesser, hvor det blev til en enkelt etapesejr, tog Mathieu van der Poel fat på sit nordeuropæiske felttog for to uger siden i Nokere Koerse.

Hollænderen havde utvivlsomt kørt en topplacering i hus, hvis han ikke var blevet udsat for et voldsomt styrt i spurten i Nokere, hvor dagens løb i øvrigt gik igennem.

Fire dage senere var Mathieu van der Poel imidlertid atter i sadlen i Grand Prix Denain, og der kunne intet hindre ham i at slutte øverst på podiet.

I Gent-Wevelgem måtte han så se sig overtrumfet af nordmanden Alexander Kristoff (UAE Team Emirates), tyskeren John Degenkolb (Trek-Segafredo) og belgieren Oliver Naesen (AG2R), men der er ingen tvivl om, at van der Poel med dagens bedrift vil blive fremhævet som en af favoritterne i den kommende søndags Flandern Rundt.

Ser ikke sig selv som favorit

En sådan rolle er den unge hollænder imidlertid ikke uden videre parat til at påtage sig.