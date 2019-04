Verbal ros og lang kontrakt: WorldTour-hold satser benhårdt på 24-årigt dansk stortalent

Ved flere lejligheder har Søren Kragh Andersen over for Politiken givet udtryk for, at han føler sig fantastisk godt tilpas på det tysk indregistrerede og stærkt hollandsk prægede WorldTour-mandskab Team Sunweb.

Og nu har det 24-årige danske stortalent fået et særdeles håndgribeligt bevis på, at også arbejdsgiveren er yderst tilfreds med den indsats, han yder.

Søren Kragh har nemlig midt i forårets klassikerkampagne fået forlænget den kontrakt, der i forvejen løb til udgangen af 2020, med yderligere to år, og han er dermed den eneste af holdets i øjeblikket 26 ansatte ryttere, der har en aftale i stand helt frem til og med 2022.

Danskeren, der indledte sin professionelle karriere på holdet i 2016, da det endnu hed Team Giant-Alpecin, får ydermere en særdeles rosende karakteristik med på vejen i den pressemeddelelse fra Team Sunweb, hvor det langstrakte samarbejde bekendtgøres.

Betegnes som decideret holdspiller

»Fra første færd har Søren både på det sportslige og det menneskelige plan vist sig at passe fremragende ind i vores trup«, siger sportsdirektør Marc Reef.

»Han er en decideret holdspiller med vidtfavnende kvaliteter både i og uden for konkurrence«.

»Desuden har vi set, hvordan han med et veltilpasset program udvikler sig støt og roligt. Han er i stand til at påtage sig rollen som kaptajn i finalerne af flere forskellige klassikere«.

»Dertil formår han at lave fremragende temporesultater både individuelt og med holdet, og samtidig kan han yde støtte til vores trumfer i etapeløbenes samlede klassementer, ligesom han også selv kan være med fremme i flere af disse. Søren giver sig simpelthen altid fuldt ud for holdets overordnede mål«.

Fin start på foråret

Senest blev Søren Kragh Andersen nr. 11 i søndagens Gent-Wevelgem, da han nåede til mål i første gruppe på omkring 30 mand.

Han har trods kortvarige problemer med helbredet i det hele taget haft et fint forår, hvor højdepunktet nåedes med den samlede andenplads i Volta ao Algarve efter et superudbrud på den afsluttende etape.

»Jeg blev virkelig glad, da jeg fik dette tilbud fra Team Sunweb, for jeg føler, jeg her har store muligheder for at blive endnu bedre«, fortæller Søren Kragh Andersen.

»Jeg har endnu ikke fundet ud af, hvor langt mine evne rækker, men jeg er overbevist om, at jeg er det rigtige sted for at blive fuldstændig klar over det«.

Overgås kun af Fuglsang og Valgren

Søren Kragh Andersen er på den seneste verdensrangliste avanceret til 70.-pladsen, og er dermed både Danmarks og Team Sunwebs tredje højest placerede i det globale hierarki.

Blandt landsmændene overgås Søren Kragh af Jakob Fuglsang (Astana) og Michael Valgren (Dimension Data) som henholdsvis nr. 16 og 35.

Hos Team Sunweb er den hollandske etapeløbsstjerne Tom Dumoulin nr. 4 efter franskmanden Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), den spanske verdensmester Alejandro Valverde (Movistar) og sloveneren Primoz Roglic (Jumbo-Visma), mens australieren Michael Matthews med sine to etapesejre i Volta a Catalunya rykkede op som nr. 10.