Dansk hjælper oplever herlig jubelstund i en af verdens skrappeste udfordringer

Planen for 24-årige Kasper Asgreen var soleklar inden starten på Flandern Rundt.

Og den omfattede i hvert fald ikke, at yngstemanden i det belgiske storhold Dekeuninck-Quick Steps klassikertrup skulle hyldes på podiet i Oudenaarde efter de 270 kilometers strabadser og være den sidste, som sportsdirektør Tom Steels måtte genne op i bussen på torvet i den cykelgale provinsby, endnu inden den unge dansker var helt færdig med at lade sig interviewe.

»Det her overgår alle mine forventninger. Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at det skulle ske, og faktisk er det endnu ikke rigtig sunket ind«, sagde en smilende Kasper Asgreen om den præstation, der stort set lige fra begyndelsen fremstillede ham som en af de mest synlige aktører i et af verdens mest prestigemættede cykelløb og mundede ud i, at han krydsede stregen på en nærmest sensationel andenplads 14 sekunder efter den lige så overraskende italienske sejrherre, Alberto Bettiol (EF Education First).

»Vi mødte op med fire nogenlunde ligestillede kaptajner i Yves Lampaert, Bob Jungels, Zdenek Stybar og Philippe Gilbert, og min opgave var at bringe dem så sikkert som muligt frem til løbets afsluttende fase med de mange mure«.

»Ligeledes skulle jeg forsøge at gå med i udbrud for at bane vejen for vores topnavne, og det var på den måde, jeg på et sent tidspunkt havnede i en offensiv sammen med belgierne Sep Vanmarcke og Stijn Vandenbergh samt hollænderen Dylan van Baarle«.

»Belgierne faldt fra, men så kom Bettiol op til os, og da han forcerede med omkring 17 km tilbage, var det umuligt for mig at følge med. Da vi så blev samlet i en gruppe på 17 mand, var det fortsat meningen, at jeg skulle køre spurten for Lampaert, men alle var åbenbart så trætte, at strategien ikke kunne føres ud i livet«.

Karrierens største resultat

»Da jeg skruede tempoet op til allersidst, var det egentlig ikke for at gå efter andenpladsen, som var det bedst opnåelige på det tidspunkt. Da jeg kiggede mig tilbage, så jeg imidlertid, at Bob Jungels havde lavet hul, og så besluttede jeg mig for at satse med alt, hvad der var tilbage«.

»Det viste sig så at være nok til at blive nr. 2 i et af de løb, jeg sætter allerhøjest, og jeg er ovenud lykkelig. Det er simpelthen det største, der er hændt mig som cykelrytter. Intet af det, jeg har nået tidligere, kan måle sig med det«, lyder det fra den tidligere U23-europamester i enkeltstart«.

»Det ændrer imidlertid næppe væsentligt på min status på holdet, ud over at jeg nu har bevist, at jeg kan lave resultater i så stort et løb som Flandern Rundt. På søndag i Paris-Roubaix stiller jeg op til at indtage den samme rolle, som var tiltænkt mig i dag, og jeg går ikke og tror på, at der skal overgå mig noget lige så fantastisk som i dag. Men det er da øjeblikke som disse i Flandern Rundt, der gør jobbet som professionel cykelrytter endnu dejligere«.

Nu er det ikke sådan, at den bedrift, som Kasper Asgreen leverede, kom fuldstændig ud af det blå. For lige siden han i april sidste år debuterede som professionel, har han vist sig som en uvurderlig arbejdskraft selv i så krævende omgivelser som hos Deceuninck-Quick Step.

Han har formået at gribe chancen og vise evner på højt niveau, men ligesom Asgreen selv regnede de fleste andre i cykelmiljøet med, at der ville gå en rum tid, før han kunne levere et resultat som det, der nu gør ham til den tredje dansker efter Rolf Sørensen – vinder i 1997 og nr. 3 i 1991 – og Mads Pedersen – nr. 2 sidste år – der har modtaget hyldest på podiet i Flandern Rundt.

Første sejr som professionel

Alberto Bettiol har det utvivlsomt ligesom danskeren, for den 25-årige italiener havde indtil den krævende udfordring i den belgiske forårssol aldrig vundet som professionel.