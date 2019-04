Jakob Fuglsang slipper helskindet fra hård beskydning i skrapt selskab

I et felt spækket med et bredt udvalg af de ryttere, der senere på måneden jagter succes i klassikerne i Ardennerne og siden i de store rundture, kom den danske etapeløbsstjerne Jakob Fuglsang (Astana)n under hård beskydning, men klarede sig nogenlunde helskindet igennem, da det 15. af sæsonens i alt 38 WorldTour-løb i dag indledtes.

På programmet stod en 11,2 km enkeltstart på en rute med en stejl stigning og en risikofyldt nedkørsel på regnvåde veje, og her sluttede den 34-årige dansker som nr. 16 af de 161 deltagere 38 sekunder efter den overraskende tyske vinder Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe), der gennemførte distancen i 17.10 minutter, hvilket svarer til en gennemsnitshastighed på 39,495 km/t.

Selv om det var den 25-årige tyskers tredje sejr i denne sæson – han har også taget sig af Grand Prix Miguel Indurain og en etape i Volta a Catalunya - aspirerer han på længere sigt næppe til en samlet topplacering.

Krævende udfordring venter på Fuglsang

Det gør til gengæld stort set alle de andre ryttere, der i temporidtet placerede sig mellem Schachman og Fuglsang, så der venter danskeren en skrap udfordring, hvis han skal formå at leve op til sine resultater i årets hidtidige etapeløb.

Således indledte han sæsonen med at blive nr. 6 i Vuelta a Murcia, der vandtes af holdkammeraten Luis León Sánchez.

Siden slog han succesrigt til i Ruta del Sol for så at slutte som nr. 3 i Tirreno Adriatico efter en fornem etapesejr undervejs, og der er ingen tvivl om, at Astana-rytteren, der efterhånden må finde sig i at blive kaldt veteran, er den danske rytter, der har klaret sig bedst hidtil i 2019.

Efter Maximilian Schachmann så den resterende del afg top-10 på enkleltstarten således ud: 2. Daniel Martinez (EF Education First) 9 sekunder, 3. Michal Kwiatkowsku (Team Sky) 10, 4. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Strep) 12, 5. Adam Yates (Mitchelton-Scott) 16, 6. Patrick Konrad (Bora-hansgrohe) 19, 7. Ion Izagirre (Astana) 22, 8. Enric Mas (Deceuninck-Quick Step) 24, 9. Geraint Thomas (Team Sky) 30, 10. Hugh Carthy (EF Education First) 31.

To danske debutanter klarede sig pænt

Som det forstås, er Jakob Fuglsang med sit minus på 38 sekunder ikke langt fra top-10, og de fem, der yderligere ligger foran ham, er hans spanske holdkammerat Pello Bilbao, belgieren Dylan Teuns (Bahrain Merida), amerikaneren Lawson Craddock (EF Education First), ireren Dan Martin (UAE Team Emirates) og tyskeren Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe).

Baskerlandet Rundt har tre andre danske deltagere, debutanterne Mikkel Frølich Honoré (Deceuninck-Quick Step) og Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) samt Jesper Hansen (Cofids).

De to førstnævnte kom pænt fra start, Honoré som nr. 33 med et minus på 56 sekunder og Vingegaard, der ikke har kørt løb siden Ruta del Sol for knap halvanden måned siden, på 43.-pladsen 1.05 minut bagud – 9 sekunder hurtigere end sin tyske holdkammerat den tidligere firedobbelte verdensmester i enkeltstart Tony Martin.

Den nuværende globale champion australieren Rohan Dennis (Bahrain Merida) klarede sig lidt bedre som nr. 22 slået med 47 sekunder.

Jesper Hansen var 2.12 minutter bagud som nr. 129.