Superstjernen Froome redder unge holdkammerater helskindet gennem vanskeligheder

I en direkte konfrontation med to af de formodet kommende topnavne i Giro d’Italia, italieneren Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) og polakken Rafal Majka (Bora-hansgrohe), demonstrerede den firedobbelte britiske Tour de France-konge Chris Froome (Team Sky) på den 106 km lange 3. etape i Tour of the Alps fra Salorno til Baselga di Piné, at han ingen problemer har med at ofre sin stjernestatus for i stedet at påtage sig rollen som luksushjælper.