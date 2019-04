Jakob Fuglsang sætter feltet til vægs og vinder klassiker

Jakob Fuglsang skrev dansk cykelsportshistorie, da han vandt det klassiske løb Liége-Basogne-Liége efter et imponernede soloridt de sidste 13 kilometer.

Blå Bog Jakob Fuglsang Født: 22. marts 1985. Hold: 2004: Midtjysk Mountainbike klub. 2005: Team Heijdens-Ten Tusscher. 2006-2008: Team Designa Køkken/Team Cannondale - Vredestein. 2009-2010: Team Saxo Bank. 2011-2012: Leopard Trek. 2013-: Astana. Udvalgte resultater: Vinder af Liège-Bastogne-Liège (2019). Etapesejr i Tirreno-Adriatico (2019). Nummer to i Strade Bianche (2019). Samlet sejr i Andalusien Rundt (2019). Etapesejr i Romandiet Rundt (2018). Samlet sejr i Criterium du Dauphiné (2017). To etapesejre i Criterium du Dauphiné (2017). Sølv ved OL i Rio de Janeiro i mændenes linjeløb (2016). Samlet nummer fire i Criterium du Dauphiné (2013). Samlet vinder af Tour of Luxembourg (2012). Samlet vinder af Østrig Rundt (2012). Samlet nummer tre i Schweiz Rundt (2010). Samlet vinder af Post Danmark Rundt (2008, 2009 og 2010). Samlet vinder af Slovenien Rundt (2009). Guld ved U23-VM i mountainbike (2007). Vis mere

Her kørte Fuglsang sammen med først to følgesvende og siden i ensom majestæt de afsluttende kilometer og vandt som første dansker siden 1997 et af cyklingens såkaldte monumenter.

I 1997 vandt Rolf Sørensen Flandern Rundt som den seneste danske sejr i et Monument.

Rolf Sørensen er også den hidtil søndag eneste danske vinder af Liége-Bastogne-Liége. Det var i 1993.

Jakob Fuglsang var på forhånd udråbt til en af favoritterne efter sin gode form på det seneste, og han kørte et perfekt løb over 255 kilometer.

Jakob Fuglsang stak på Roche-aux-Fauconstigningen godt 13 kilometer fra målet og fik i første omgang af Davide Formolo (Bora) og Michael Woods (Education First), men de måtte hurtigt opgive at følge med i danskerens malende tempo.

På en nedkørsel omkring fire kilometer fra målstregen var Fuglsang tæt på at styrte, men han genvandt ekvilibristisk kontrollen over sin cykel og suste videre mod sejren.

»Jeg ved ikke hvad der skete, men jeg reddede den, og det gav lige lidt ekstra adrenalin til de sidste kilometer«, siger Jakob Fuglsang til TV 2 om det moment, der kunne have kostet ham sejren.

Davide Formolo sluttede på løbets 2. plads 27 sekunder efter Fuglsang.

»Det var et hårdt løb. Men holdet gjorde det fantastisk og afleverede mig godt ved den sidste stigning. Da jeg stak af og så Alaphilippe og andre ikke kunne følge med, vidste jeg, det bare gjaldt om at køre videre«, lød det fra Fuglsang til tv-intervieweren i målområdet.

Løbet blev gennemført under lave temperaturer, og det kostede et vist mandefald i feltet. Blandt andet måtte verdensmesteren Alejandro Valverde stå af efter 100 kilometer ligesom Michael Valgreen udgik undervejs.