Før Liège-Bastogne-Liège: Store stjerner i frit fald, mens Jakob Fuglsang flyver mod tinderne

Peter Sagan, Chris Froome og Vincenzo Nibali indtog top-3 på verdensranglisten for et år siden ved denne tid, men de er sakket langt bagud, mens blandt andre Jakob Fuglsang er stormet forbi.

FOR ABONNENTER

I den seneste uge er der fra både den firedobbelte britiske Tour de France-vinder Chris Froome (Team Sky) og den anden endnu aktive udøver på den internationale cykelscene – som har formået at stryge til tops i alle de tre store rundture – italieneren Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) anet opmuntrende signaler i Tour of the Alps. Dog har de ikke kunnet bortmane den håndgribelige kendsgerning, at denne duo sammen med den slovakiske eksverdensmester Peter Sagan (Bora-hansgrohe) hidtil i sæsonen er fremstået som superstjerner i frit fald i det globale hierarki.