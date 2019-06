Årets danske komet afgiver frivilligt førertrøjen til verdensstjernen Sagan

Kasper Asgreen tilsidesatte jagten på personlig succes for at arbejde maksimalt til holdets bedste.

Efter et forbløffende stille forår med blot to sejre og en klassikerkampagne, der havde placeringerne som nr. 4 og 5 i henholdsvis Milano-Sanremo og Paris-Roubaix som højdepunkterne, meldte en af cykelsportens mest populære personligheder, den tidligere tredobbelte verdensmester Peter Sagan (Bora-hansgrohe), sig for alvor tilbage på den internationale scene på den 162,3 km lange 3. etape i Tour de Suisse fra Flamatt til Murten.