Fredelig dag eksploderer i vildt drama med Jakob Fuglsang blandt de store tabere

På en dag, da alt tilsyneladende forløb planmæssigt på den 217,5 km lange 10. etape fra Saint-Flour til Albi, og det overordnede Tour de France-billede trods høj hastighed ikke så ud til at skulle ændres væsentligt, eksploderede begivenhederne pludselig i et vildt drama, da først og fremmest Team Ineos og Deceuninck-Quick Step med omkring 35 km tilbage udnyttede en skrap sidevind til at skabe en så voldsom splittelse, at flere af favoritterne og heriblandt også Danmarks håb Jakob Fuglsang (Astana) led smertelige nederlag.