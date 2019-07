Australsk sprinter vinder etapen, der blev Fuglsangs sidste

Australieren Caleb Ewan vandt etapen, der blev årets sidste for Jakob Fuglsang.

Den danske cykelrytter Jakob Fuglsang (Astana) er udgået af årets Tour de France efter et styrt på 16. etape.

Da der manglede omkring 27 kilometer af tirsdagens etape, var Fuglsang involveret i et alvorligt styrt.

Med en masse Astana-ryttere omkring sig fik Fuglsang taget hjelmen af sig, og han virkede groggy.

Kort efter blev danskeren kørt væk i en ambulance. En meldingen på cyclingnews.com går på, at han skal tjekkes for et muligt brud på kravebenet.

En Astana-læge fortæller til TV2, at han skal tjekkes for et brud på hånden i en røntgenvogn tæt ved målområdet.

Dermed blev årets Tour aldrig nogen succesoplevelse for Fuglsang, som inden tirsdagens etape lå nummer ni i det samlede klassement.

Fuglsang gik ind i Tour de France med podiedrømme og blev efter et stort forår regnet blandt topfavoritterne til at tage den samlede sejr.

Den nåede han aldrig at komme i nærheden af.

Han styrtede tidligt i løbet, kæmpede sig gennem etaperne, blev fanget i sidevinden og tabte tid, og nu er han så ude af løbet efter endnu et styrt.

Ritzau