Ungt dansk klatretalent må nøjes med et enkelt døgn i drømmeland

Knap et døgn fik det 22-årige danske klatretalent Jonas Vingegaard (Team Jumbo-Visma) lov til at opholde sig i drømmeland, efter at han torsdag havde forbløffet den ganske cykelverden med sin imponerende dobbelttriumf på næstsidste etape i WorldTour-løbet Polen Rundt, da han både kæmpede sig først over stregen og erobrede den gule førertrøje.