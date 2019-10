To uger efter EM-triumfen: Guldholdet stormer med supertid mod ny medaljesucces i sæsonens første World Cup

FOR ABONNENTER

Nøjagtigt to uger efter ved europamesterskaberne i den hollandske by Apeldoorn at have erobret guld, sat national rekord og været blot lidt over et sekund fra den hidtil bedste tid i verden stormer dansk banecyklings flagskib, 4 km forfølgelsesholdet, mod en ny fornem medaljegevinst ved sæsonens første World Cup i Hvideruslands hovedstad Minsk.