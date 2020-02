Astana-profil kopierer Fuglsang og afviser forbindelse til dopinglæge

Automatisk oplæsning Beta

Astana-cykelrytteren Alexey Lutsenko afviser ligesom Jakob Fuglsang den påståede forbindelse til dopinglægen Michele Ferrari.

Det sker med nøjagtig samme ord som danskeren, der lagde en besked ud på Instagram mandag aften.

Samme medie bruger Lutsenko til at udsende sit fuldstændig enslydende budskab.

»Jeg afviser, at jeg har mødtes med dr. Ferrari«.

»Jeg er ikke bevidst om eksistensen af en rapport, og jeg kan bekræfte, at der ikke er blevet åbnet nogen sag fra kompetente antidopingmyndigheder mod mig«.

»Så jeg har ingen sag, der skal svares på, lyder det gentagede budskab fra Lutsenko, som også slutter af med at udtrykke sin bekymring«.

»Jeg er ekstremt bekymret over, at sådanne rygter kan spredes i pressen«.

DR, Politiken og norske VG er kommet i besiddelse af en rapport, der viser, at Fuglsang og Lutsenko i 2019 blev efterforsket af Cykelsportens Uafhængige Antidopingenhed (CADF) for forbindelse til bandlyste Michele Ferrari.

CADF har tilsyneladende hyret et eksternt bureau til at stå for efterforskningen og udarbejde den rapport, medierne har fået fat i.

I omtalen af den hemmelige rapport lød det om Fuglsangs og Astanas tilknytning til Ferrari:

»Efterretninger indikerer, at Astana Pro Team-cykelrytteren Jakob Fuglsang er i Michele Ferraris dopingprogram, og at holdkammeraten Alexey Lutsenko var til stede under mindst ét møde mellem de to i Nice/Monaco«.

Mandag benægtede Ferrari på sin hjemmeside, at han skulle have haft forbindelse til Jakob Fuglsang eller andre ryttere på Astanas hold.

Astana benægtede ligeledes i en meddelelse på cykelholdets hjemmeside at have samarbejdet med Ferrari.

