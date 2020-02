Explainer: Derfor er anklagerne om tråde til dopinglæge så alvorlige for Fuglsang

Automatisk oplæsning Beta

Hvem er Michele Ferrari?

Han er en 66-årig italiensk læge, der siden 1980’erne har skabt sig et navn i idrættens verden. Hans rolle har været at forberede forskellige udøvere – især i cykelsporten – til at kunne præstere bedst muligt.

Officielt har han gjort det med en videnskabelig og revolutionerende tilgang til træning, men talrige sager har vist, at han ikke holdt sig til blot at rådgive om kost og øvelser. Han har også organiseret topudøveres doping og har ry for at have været banebrydende inden for denne verden også. Med midler som epo, blodtransfusioner og testosteron har han forbedret sine klienters præstationer voldsomt, men på en måde, så det typisk ikke har været muligt at spore i dopingprøver.

Derfor er Michele Ferrari nu en af de mest berygtede læger i sportsverdenen for alle, der ønsker en ren idræt.

Hvad er der på spil for Jakob Fuglsang?

Det korte svar er: rigtig meget.

Politiken, DR og norske VG er kommet i besiddelse af en rapport bestilt af cykelsportens uafhængige antidopingenhed, CADF, og ifølge den indikerer »efterretninger«, at Jakob Fuglsang samarbejder med Michele Ferrari. Og er en del af den italienske læges dopingprogram. ​

Men det er ikke tilladt at samarbejde med Michele Ferrari som sportsudøver, fordi italieneren er udelukket fra al idræt til evig tid på grund af doping. Det fremgår af det internationale kodeks for antidoping afsnit 2.10:

»Idrætsudøvere eller andre personer må ikke samarbejde med coaches, trænere, læger eller andet støttepersonale, som er diskvalificeret på grund af en overtrædelse af antidopingreglerne, eller som er dømt i straffesager eller faglige eller disciplinære sager i forbindelse med doping«, lyder forklaringen i kodekset.

Straffen for at bryde den regel er mellem et og to års karantæne. Samtidig ville det selvfølgelig skade Jakob Fuglsangs omdømme som en af Danmarks mest populære idrætsudøvere, hvis han samarbejdede med en berygtet dopinglæge.

Hvorfor er Michele Ferrari udelukket fra al idræt til evig tid?

Den italienske læge har efterhånden været involveret i en del dopingsager – både i det strafferetlige system og i idrætten. Allerede i 1998 indledte politiet i Italien en efterforskning af ham, og den førte i 2002 til, at han for altid mistede retten til at arbejde i italiensk idræt, og to år senere fik han et års betinget fængsel og en lille bøde. Den dom blev dog omstødt i 2006.

Altså måtte Michele Ferrari ikke arbejde i italiensk idræt, men flere cykelryttere er gennem årene blevet straffet for alligevel at have brugt den udelukkede læge. Til gengæld måtte han principielt gerne være aktiv i international sport, selv om det blev anset for kontroversielt, eftersom han har haft ry for at dope atleter siden 90’erne.

Derfor var det sådan set tilladt, at Michele Ferrari var arkitekten bag Lance Armstrongs meget succesrige periode med syv Tour de France-sejre i træk fra 1999 til 2005. Eller det vil sige, at det havde været tilladt, hvis metoderne havde været lovlige. Det var de ikke, og det blev endeligt dokumenteret, da Det Amerikanske Antidopingagentur (Usada) i 2012 offentliggjorde resultaterne af en storstilet efterforskning.

Den viste, at Michele Ferrari havde været den medicinske hjerne bag et systematisk og sofistikeret dopingmisbrug på Lance Armstrongs US Postal-hold. På den baggrund blev den italienske læge udelukket fra al idræt til evig tid.

Og i 2017 blev Ferrari så første gang dømt i det civilretlige system. Han fik halvandet års betinget fængsel og en bøde på godt 110.000 kroner for at have dopet den italienske skiskytte Daniel Täschler.