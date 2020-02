Dansk stjerne efterforsket: Hemmelig rapport kæder Jakob Fuglsang sammen med bandlyst dopinglæge

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Danske Jakob Fuglsang, en af verdens bedste cykelryttere, er blevet undersøgt for mulige forbindelser til en af sportsverdenens mest berygtede dopinglæger. Det viser en hemmelig rapport, som Politiken, DR og norske VG er kommet i besiddelse af. ​​​

Serie Dopingspøgelset ​ Af en hemmelig rapport fremgår det, at cykelsportens uafhængige antidopingenhed, CADF, har ’efterretninger’, der indikerer, at den berygtede og bandlyste dopinglæge Michele Ferrari stadig er aktiv i idrættens skygger. ​​​​​​​​ ​ Ifølge efterretningerne skulle han have samarbejdet med den danske stjerne Jakob Fuglsang fra Astana-holdet, der er blevet efterforsket. ​​​​​​​​ ​ I denne serie sætter Politiken særligt fokus på Ferrari og den moderne kamp mod doping.​​​​​​​​

Vis mere

De 24 sider fra sommeren 2019 er bestilt af Cycling Anti-Doping Foundation (CADF), cykelsportens uafhængige antidopingenhed. Og de er udformet af et velrenommeret eksternt firma. Rapporten tager afsæt i konkrete ’efterretninger’ om, at den danske stjerne skulle være knyttet til den bandlyste læge Michele Ferrari.

»Efterretninger indikerer, at Astana Pro Team-cykelrytteren Jakob Fuglsang er i Michele Ferraris dopingprogram, og at holdkammeraten Alexey Lutsenko var til stede under mindst ét møde mellem de to i Nice/Monaco«, lyder det i rapporten.​​​

Den italienske læge er på livstid udelukket fra at måtte operere i al sport. Det er han, efter at han i 2012 blev afsløret som arkitekten bag den skandaleramte Tour de France-konge Lance Armstrongs omfattende dopingprogram, der inkluderede både epo, testosteron og forbudte blodtransfusioner. Derfor er det nu strafbart at bruge Ferrari som rådgiver, træner eller læge – det kan give to års karantæne.

»CADF har stillet efterretninger til rådighed, der tyder på, at Michele Ferrari fortsat er involveret i at dope atleter på Astana Pro Team og menes at have rejst til Monaco og andre lokationer for at møde cykelrytterne«, står der i rapporten. Fuglsang er netop bosat i Monaco:

»Specifikt indikerer efterretninger fra CADF, at Michele Ferrari var til stede ved Vuelta a Catalunya med Astana Pro Team i marts 2019, har base i Lugano, Schweiz, og for nylig har mødtes med Fuglsang og Lutsenko i Nice og/eller Monaco«.​​​

I kampen mod doping kan efterretninger for eksempel stamme fra whistleblowere eller vidner, som har set noget kritisk. Det bliver en stadig mere almindelig måde at bekæmpe medicinsk fusk på.

Men det er ikke til at vide, hvordan Fuglsang stiller sig til rapportens indhold, som han og Astana er blevet forelagt. Efter flere dages dialog er den danske stjerne, profilen Alexey Lutsenko, og cykelholdet nået frem til, at de »ikke ønsker at kommentere en rapport baseret på indikationer og rygter, da der ikke foreligger en officiel meddelelse fra UCI eller CADF«.

Astana-chef var kunde hos Ferrari

Michele Ferrari har ikke svaret på henvendelser via telefon og sms, men Politiken, DR og VG har været i kontakt med hans søn, Stefano, der har fungeret som faderens samarbejdspartner. Han har dog undladt at besvare 11 konkrete spørgsmål. Gennem hele sin karriere har Michele Ferrari nægtet at stå bag doping, selv om han er dømt for det.​​​

Uafhængigt af rapporten har Politiken, DR og VG talt med 12 personer knyttet til sporten, der fortæller det samme: At Jakob Fuglsang angiveligt skulle arbejde sammen med Ferrari. For eksempel skulle danskeren være set »køre scooterintervaller bag« den bandlyste læge tæt på Monaco. Flere af kilderne peger især på én navngiven toprytter, der skulle have mødt Fuglsang og Ferrari sammen. Men det er trods gentagne forsøg ikke lykkedes at få den person til at stå frem.​​​

Foto: Forarbejdet foto: Rasmus Kamper Vendrup Dokumentation. Af en hemmelig rapport fremgår det, at cykelsportens uafhængige antidopingenhed har 'efterretninger', der indikerer, at Jakob Fuglsang har samarbejdet med den bandlyste dopinglæge Michele Ferrari, og at Astana-holdkammeraten Alexey Lutsenko har været til stede ved mindst møde mellem de to. Dette er et udsnit af rapporten. Forarbejdet foto: Rasmus Vendrup

Dokumentation. Af en hemmelig rapport fremgår det, at cykelsportens uafhængige antidopingenhed har 'efterretninger', der indikerer, at Jakob Fuglsang har samarbejdet med den bandlyste dopinglæge Michele Ferrari, og at Astana-holdkammeraten Alexey Lutsenko har været til stede ved mindst møde mellem de to. Dette er et udsnit af rapporten. Forarbejdet foto: Rasmus Vendrup Foto: Forarbejdet foto: Rasmus Kamper Vendrup

​​​

Til alle spørgsmål om rapporten og efterforskningen af Fuglsang svarer Anti Doping Danmarks direktør, Michael Ask, konsekvent »ingen kommentarer«. Men generelt kalder han tanken om en mulig aktiv Ferrari for »virkelig bekymrende«.

Hvis Ferrari virkelig er aktiv, er det et alvorligt brud på reglerne Michael Ask, Anti Doping Danmark

»Så skal der slås ned på det. Hvis Ferrari virkelig er aktiv, er det et alvorligt brud på reglerne. Også i forhold til de personer, der i givet fald har hjulpet ham ind i miljøet igen og arbejder med ham. De burde holde sig langt fra ham«, siger Ask.​​​