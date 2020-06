Tour de France-start i Danmark ramt af nyt problem

Automatisk oplæsning

Ledelsen hos Tour de France ønsker at få ændret startdatoen for det store franske etapeløb, der næste år begynder i Danmark.

Det siger Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), til DR.

»Jeg kan bekræfte, at vi har fået en henvendelse fra Tour de France-ledelsen, at de gerne vil drøfte den kontrakt, de har med os med de datoer, hvor Touren skulle starte Danmark i 2021, siger Frank Jensen.

Frank Jensen er bestyrelsesformand i selskabet bag den danske Tour-start.

Årsagen til den ønskede udskydelse er, at Tour de France næste år kolliderer med OL i Tokyo, der er blevet udskudt fra i år til 2021.

Der skal køres tre etaper i Danmark den 2., 3., og 4. juli. Touren fortsætter frem til 25. juli, mens OL begynder 23. juli.

Frank Jensen siger, at der er udfordringer ved at flytte datoerne. Blandt andet på grund af EM i fodbold, der ligeledes er blevet udskudt til næste år, og som delvist skal afvikles i København.

Det krævede langvarige forhandlinger at finde frem til en løsning, hvor både EM og Tour de France kunne afvikles i den danske hovedstad.

Overborgmesteren er dog åben for igen at gå i dialog med Tour-ledelsen.

»Når man har en kontrakt med hinanden, og den ene siger, at de har nogle udfordringer med den kontrakt, så må man selvfølgelig tale sammen. Det er der, vi starter, også fordi vi også har henvendt os til Tour de France-ledelsen tidligere, fordi vi havde nogle udfordringer med fodbolden. Nu er det dem, der henvender sig til os«, siger Frank Jensen til DR.

Årets udgave af Tour de France er blevet skubbet til efteråret. Oprindeligt var det dog planlagt til at gå i gang en uge tidligere end normalt - netop for at undgå at ramme ind i OL, der siden er blevet udskudt med et år.

Frank Jensen vil ikke oplyse, præcis hvor mange dage Tour-arrangøren, ASO, ønsker at flytte startdatoen.

Den sidste EM-kamp i København næste sommer er planlagt til 28. juni, hvor der skal spilles ottendedelsfinale i Parken.

ritzau