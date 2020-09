Skyerne trækker hen over Touren

Nu gik det lige så godt.

Årets Tour de France var et af de mest spektakulære i nyere tid, råbte mange iagttagere i kor, og som den yngste vinder siden 1904 var 21-årige Tadej Pogacar et fænomen uden lige. Særligt da den klejne slovener smadrede alle konkurrenter med mere end et minut på den hårde bjergenkeltstart til sidst i løbet, var øjnene store og munden umulig at lukke. Sikke en bedrift, sikke et ræs.

Men mandag begyndte tømmermændene at melde sig, og i løbet af tirsdagen tog de bare til. Normalt tager de sit udspring i den champagne, som rytterne skyller tre ugers strabadser ned med efter at have krydset den sidste målstreg på Champs Élysées. I år kan de vise sig langt mere alvorlige og kaste dunkle skygger over det sportsspektakel, som millioner af cykelentusiaster har fulgt så tæt.