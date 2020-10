Vildt drama i Flandern Rundt: Ærkerivaler i tæt duel mens verdensmesteren styrter

Med startnummer 51 , som hans far Adrie også bar for 34 år siden, da han besejrede den irske legende Sean Kelly og vandt Flandern Rundt, kastede den 25-årige hollænder Mathieu van der Poel (Alpecin-Venix) i en ultimativ kraftudladning cyklen frem mod målstregen i Oudenaarde og passerede den en anelse foran sin belgiske ærkerival Wout van Aert (Jumbo-Visma) til triumf i det sidste af cykelsportens store monumenter.

Det blev således de to mest fremtrædende favoritter, der duellerede om den maksimale hæder i den 104. udgave af den 243 km lange belgiske klassiker.

De to fulgtes ad i front de sidste 35 kilometer og nåede til vejs ende med et forspring på 8 sekunder til de nærmeste forfølgere, men billedet kunne have set ganske anderledes ud, hvis ikke den franske verdensmester Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) var blevet udsat for en særdeles dramatisk hændelse.