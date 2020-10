Flandern Rundt: Mads Pedersen fører an i dansk trio med vinderchance

Blandt de 175 startende i den 104. udgave af den 243,3 km lange klassiker Flandern Rundt har den belgiske avis Het Nieuwsblad fremhævet 15 deltagere som mulige vinderemner, og 3 af disse er danske – Mads Pedersen (Trek-Segafredo), Søren Kragh Andersen (Team Sunweb) og Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step).

Med tanke på at kun yderligere to danskere, Michael Valgren (NTT) og Christopher Juul-Jensen (Mitchelton-Scott), er at finde i feltet, leverer denne vurdering endnu et umiskendeligt bevis på den fremtrædende position, den hjemlige cykelsport har tilkæmpet sig på den internationale scene.

De 15 udvalgte er rangeret efter et stjernesystem med det 26-årige belgiske fænomen Wout van Aert (Jumbo-Visma) – vinder af blandt andet Milano-Sanremo, Strade Bianche og to Tour de France-etaper samt VM-sølv både i linjeløbet og på enkeltstarten – helt i top.