Brian Holm og Mads Pedersen går sammen med rigmanden Jan Bech om at skabe nyt dansk cykelhold

Prominente navne i cykelkredse som eksverdensmesteren Mads Pedersen (Trek-Segafredo) og Deceuninck-Quick Step sportsdirektøren Brian Holm samt rigmanden Jan Bech Andersen og ildsjælen fra Holbæk Cykelsport Henrik Egholm er gået sammen om at skabe et nyt cykelhold, der fra årsskiftet skal operere i den internationale 3. division som såkaldt Continental Team under navnet Team Restaurant SuRi Carl Ras.

»Vores hovedformål er at give unge danske ryttere mulighed for at udvikle sig gennem et ambitiøst løbsprogram både herhjemme og ud i Europa«, siger Henrik Egholm, der fungerer som teammanager, mens den tidligere dobbelte danske mester Nicolaj Bo Larsen – selv professionel gennem syv sæsoner og blandt andet etapevinder i Giro d’Italia – får rollen som ledende sportsdirektør, når det først går løs på landevejene.

»Vi har i øjeblikket lavet aftaler med 11 ryttere, og måske når vi op på et par stykker mere. Hovedvægten lægges på at give de unge ryttere en optimal overgang fra juniortiden til eliteniveauet, og vi håber på, at det lykkes så godt, at enkelte kan komme videre i det professionelle system«, fastslår Egholm, hvis søn Jakob allerede har taget dette spring og fra næste sæson bliver holdkammerat med Mads Pedersen på amerikanske Trek-Segafredo.