Talenters friske succes stiller Danmark stærkt på den internationale scene

WorldTour-debutanten Mattias Skjelmose Jensen (Trek-Segafredo) på 20 år, Emma Cecilie Norsgaard Jørgensen (Team Movistar), 21, og Mikkel Frølich Honoré (Deceuninck-Quick Step), 24, er et udsnit af den imponerende talentmasse, dansk cykelsport råder over, og trioen er nu og her aktuel ved uden endnu at være noteret for en gevinst i denne sæson at have foretaget bemærkelsesværdige avancementer på den seneste udgave af den officielle verdensrangliste, som netop er publiceret.

Årets to danske sejrherrer 25-årige Mads Pedersen (Trek-Segafredo) og Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) på 24 er ligeledes som en mere indlysende følge af deres triumfer i henholdsvis Kuurne-Bruxelles-Kuurne og på en bjergetape i UAE Tour rykket fremad i hierarkiet.

Danmarks højst placerede aktør Jakob Fuglsang (Astana) har også forbedret sig, idet han atter har passeret den franske verdensmester Julian Alaphilippe (Deceuning-Qucik Step) og er tilbage som nr. 5, men de tre førstnævnte understreger med deres bedrifter, at også attraktive sekundære placeringer i store begivenheder kan vise sig særdeles givtige.