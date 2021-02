Mads Pedersens kanonspurt sikrer bragende succes et døgn efter smertefuld lussing

Bedst som alt tydede på, at det amerikanske Trek-Segafredo mandskab for anden dag i træk ville indkassere et sviende nederlag i den belgiske åbningsweekend, slog udviklingen i den 73. udgave af Kuurne-Bruxelles-Kuurne en forrygende kolbøtte med lidt under 2 af de 197 km tilbage, da tre grupper smeltede sammen i front.

Det benyttede den 25-årige danske eksverdensmester Mads Pedersen, der ellers syntes at have sat alle chancer for en attraktiv placering over styr, til at brillere med en ultimativ demonstration af spurtstyrke, da han mesterligt ført frem af sin belgiske holdkammerater Jasper Stuyven åbnede for turboen med cirka 150 m til stregen og tordnede i mål med et par længder ned til franskmanden Anthony Turgis (Total Direct Energie) og briten Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers) på de næste pladser.

Det var Mads Pedersens første gevinst i denne sæson – og karrierens 16. - efter at han havde været tæt på allerede 3. februar ved sæsondebuten i Etoile de Bessèges, da han på 1. etape måtte se sig henvist til tredjepladsen. VM-guldvinderen fra 2019 efterfulgte således landsmanden Kasper Asgreen (Decuninck-Quick Step) på podiets fornemste trin i Kuurne-Bruxelles-Kuurne.

Næste opgave for Mads Pedersen bliver Paris-Nice, der starter på søndag, hvorefter det gælder Milano-Sanremo 20. marts inden den resterende del af de nordeuropæiske klassikere.