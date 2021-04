Dansker i gigantudbrud sikrer verdens mest vindende cykelhold endnu en fornem triumf

På den 160,2 km lange 5. og næstsidste etape i WorldTour-løbet Baskerlandet Rundt fra Hondarribia til Ondarroa hjemførte verdens mest vindende professionelle cykelmandskab siden 2012, belgiske Deceuninck-Quick Step, sæsonens 15. sejr, og det vildt usædvanlige ved den bedrift er, at de seneste fire triumfer er erobret af danskere.

I det nordøstlige Spanien var det i dag den 24-årige Mikkel Frølich Honoré, der næsten side om side med sin tjekkiske holdkammerat Josef Cerny jublende krydsede stregen først, efter at de to havde deltaget i et gigantudbrud, der strakte sig over næsten hele etapens længde.