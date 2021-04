Fuld fart på Vingegaard: Danmarks ny klatrekonge i afgørende udbrud rykker op som nr. 3 samlet i WorldTour-løb

Med en forrygende kraftpræstation i flere tempi tilkæmpede dansk cykelsports ny klatrekonge Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) sig en storslået hovedrolle på den 189,2 km lange 4. etape i WorldTour-løbet Baskerlandet Rundt fra Vitoria-Gasteiz til Hondarribia med avancement til den samlede tredjeplads i selskab med en række af verdens bedste etapeløbsryttere som belønning.

Mens de to hidtidige slovenske frontfigurer, Vingegaards kaptajn Primoz Roglic og den regerende Tour de France-hersker Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), havde rigeligt at gøre med at overvåge hinanden inden lørdagens afsluttende kongeetape, lod de deres respektive løjtnanter træde i karakter, og i hvert fald midlertidigt betyder det, at Roglic har afgivet førertrøjen til UAE Team Emirates’ 23-årige amerikaner Brandon McNulty.

Denne og Vingegaard var med i det seksmands udbrud, som etableredes knap 20 km fra mål, men ingen af dem formåede i spurten at true de to rutinerede spaniere, sidste års samlede sejrherre i Baskerlandet Rundt Ion Izagirre (Astana) og Pello Bilbao (Bahrain Victorius).