Optimistisk Jakob Fuglsang: Nu kommer de løb i Ardennerne, jeg satser maksimalt på, og jeg er i fin form

Efter den forgangne søndags særdeles uvelkomne afbræk med udsættelsen af Paris-Roubaix til 3. oktober vender forårets traditionsrige klassikerkavalkade i dag tilbage på sporet med den 55. udgave af Amstel Gold Race som optakt til den kommende uges legendariske udfordringer i Belgien Flèche Wallonne og Liège-Bastogne-Liègre.

Det hollandske storløb har i år undgået coronanedlukning efter slet ikke at være blevet afviklet i 2020, men det gennemføres i en version, som afviger markant fra den oprindelig planlagte netop for at imødekomme myndighedernes krav.

Borgmestrene langs den vante rute var nemlig ikke indstillet på at give tilladelse til at køre, så derfor har arrangørerne fundet frem til et kompromis, hvor distancen afkortes markant – 219,7 km denne gang mod 265,7 i 2019 – og starten er flyttet fra Maastricht til udkanten af Valkenburg, hvor målet ligeledes fortsat befinder sig.