Ustyrlig Giro d’Italia-favorit knækker rivaler på stribe i skrapt bjergdrama

Med gentagne, eksplosive ryk på en stejl stigning cirka 25 km fra mål knækkede den 28-årige englænder Simon Yates (Team BikeExchange) den ene rival efter den anden og fuldendte derefter et imponerende soloridt på den 121 km lange 2. etape i Tour of the Alps fra Innsbruck til Feichten im Kaunertal med at nå til vejs ende 41 sekunder foran sin nærmeste konkurrent, den seneste samlede vinder russeren Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers).

Det fem dage lange italiensk-østrigske arrangement har efterhånden vundet hævd som en vigtig forberedelse til Giro d’Italia, der i år starter 8. maj i Torino og da også er den altoverskyggende opgave for Simon Yates i den første del af sæsonen.

Allerede inden Tour of the Alps nævntes englænderen som en af de fremtrædende favoritter til Giroen, og hans status i den sammenhæng er styrket yderligere efter den aktuelle, fornemme opvisning, der også indbragte ham løbets førertrøje med et forspring på 45 sekunder til Sivakov og 1.04 minut til ireren Dan Martin (Israel Start-Up Nation).