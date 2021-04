Han fylder 41 Ã¥r i dag. Alligevel er han blandt favoritterne i forÃ¥rets sidste monument

Da en knap 25-årig Alejandro Valverde som debutant på det spanske storhold Illes Balears-Caisse d’Epargne i 2005 sluttede sin første deltagelse i Liège-Bastogne-Liège på 33. pladsen med et minus på 13 minutter og 56 sekunder til den sejrende kasakher Alexandr Vinokourov, der i finalen afviste Bjarne Riis’ tyske CSC-trumf Jens Voigt, anede ingen, at den unge spanier ville udvikle sig til en af de mest succesrige skikkelser gennem tiderne både i den belgiske klassiker og i international cykelsport overhovedet.

Men en sådan status oppebærer Valverde, når han her til formiddag på sin 41-års fødselsdag for 15. gang stiller til start i Liège.

I fire af tilfældene – 2006, 2008, 2015 og 2017 – har han vundet klassikeren i Ardennerne, og i yderligere fire har han tilkæmpet sig en plads på podiet.

Ganske vist er placeringen som nr. 3 i 2010 strøget fra generaliebladet på grund af den dopingkarantæne, han idømtes fra 1. januar 2010 til 31. december 2011 for sin involvering i Operacion Puerto fra 2006, men det ændrer ikke på helhedsbilledet af, at den spanske superveteran besidder helt specielle forudsætninger til at mestre de udfordringer, som dagens 259,5 km lange styrkeprøve byder på.

Ydermere er Valverde, siden han indledte sin professionelle karriere i 2002 på det nu hedengangne Kelme-Costa Blanca mandskab, noteret for lidt over 130 sejre, hvilket af de stadig aktive ryttere kun overgås af de to sprintere, tyskeren André Greipel og briten Mark Cavendish.