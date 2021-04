Verdensmester til sin danske hjælper efter finaleopvisning: Tak Mikkel, du afleverede mig perfekt

Med nogle timers mellemrum jublede to indehavere af den regnbuefarvede VM-trikot som vindere på toppen af den legendariske, svimlende stejle finalestigning Mur de Huy i det belgiske WorldTour-løb Flèche Wallonne.

Først var det kvindernes hollandske verdensmester Anna van der Breggen (SD Worx), der lidt over middag afviste polakken Katarzyna Niewiadowa (Canyon SRAM) og triumferede for syvende gang i træk i den 130 km lange styrkeprøve.

Og hen på eftermiddagen gentog franskmanden Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) i mændenes 64 km længere kappestrid kunststykket, da han på de sidste meter fangede verdensranglistens slovenske førstemand Primoz Roglic (Jumbo-Visma), passerede denne for at sejre med en længde og for tredje gang efter 2018 og 2019 at blive hyldet øverst på podiet.

Den 28-årige franskmand var ikke sen til at rette en speciel tak til sin danske holdkammerat Mikkel Frølich Honoré, der i selve finalen var den sidste af Deceuninck-Quick Step rytterne til at støtte Alaphilippe.