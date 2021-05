Storfavorits uventede formdyk skaber spænding om den første lyserøde førertrøje

Siden han 25. september sidste år på hjemmebane i Imola erobrede VM-guld som verdens bedste temporytter ved at henvise andre specialister som belgieren Wout van Aert og schweizeren Stefan Küng til sølv- og bronzepladsen med henholdsvis 26 og 29 sekunder, har italieneren Filippo Ganna vist den regnbuefarvede trikot frem på fornem vis.

I de første fem enkeltstarter efter den globale triumf satte rytteren, der allerede havde demonstreret sine exceptionelle kvaliteter på banen ved fire år i træk at sikre sig verdensmesterskabet i 4 km individuelt forfølgelsesløb, suverænt rivalerne på plads.

Og da ruten til årets Giro d’Italia offentliggjordes med en 8,6 km lang enkeltstart i Torinos gader som 1. etape, ansås han da også for storfavorit til at erobre den første lyserøde førertrøje i den 104. udgave af den italienske rundtur.

Sådan tegnede situationen sig indtil for en uge siden – også selv om 24-årige Ganna efter at have vundet denne sæsons to første enkeltstarter i Etoile de Bessèges og UAE Tour måtte se sig henvist til tredjepladsen midt i marts i den afsluttende tempokørsel i Tirreno-Adriatico, hvor van Aert sejrede 6 sekunder foran Küng og med 11 ned til Ganna.