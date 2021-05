Supertalent regnes stadig blandt favoritterne trods livstruende styrt og 266 dage uden konkurrence

Når det 21-årige belgiske supertalent Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) i dag giver sig i kast med den 8,6 km lange enkeltstart i hjertet af Torino, som indleder strabadserne i den 104. udgave af Giro d’Italia, er det nøjagtig 266 dage siden, han i et forfærdeligt styrt i klassikeren Il Lombardia fløj ud over rækværket på en bro og fandtes så ilde tilredt i et buskads nogle meter nede ad en skrænt, at den umiddelbare frygt for hans skæbne koncentreredes om hans muligheder for at overleve.

Lykkeligvis forvandledes den følelse gradvis i positiv retning hen over bekymring for hans førlighed til uvished om, hvorvidt han nogensinde ville blive i stand til at genoptage sin exceptionelle karriere.

Dette sidste sker imidlertid nu med deltagelsen i den tre uger lange italienske rundtur, men pausen uden en eneste konkurrencedag siden den dramatiske ulykke åbner uundgåeligt for spørgsmålet, på hvilket niveau den tidligere nærmest uovervindelige Remco Evenepoel formår at præstere.