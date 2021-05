Superholds Tour de France-trumf stråler som storslået WorldTour-vinder døgnet efter dramatisk uheld

Med en forrygende afslutning på deltagelsen i WorldTour-løbet Tour de Romandie, hvor han sejrede sammenlagt med 28 sekunder foran sin australske holdkammerat Richie Porte, sikrede den walisiske Tour de France-vinder fra 2018 Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) sig allerede nu en position helt fremme i forreste række blandt favoritterne til sommerens tre uger lange styrkeprøve på de franske landeveje, selv om der endnu er knap otte uger, til den indledes 26. juni i Brest.

Efter lørdagens dramatiske finalestyrt på kongeetapen, som i første omgang kostede ham muligheden for at erobre den gule førertrøje i det seks dage lange schweiziske arrangement, var der ikke antydningen af eftervirkninger at spore hos Geraint Thomas, da han på den afsluttende enkeltstart i Fribourg skulle søge at udligne det minus, han som nr. 2 sammenlagt havde på 11 sekunder til canadieren Michael Woods (Israel Start-Upo Nation).