Mens værtsnationen jubler, rider Vuelta-kongen sikkert over de sidste vilde bjerge

Værtsnationens storhold Movistar sikrede sig omsider en triumf i Vuelta a España, da den 27-årige colombianer Miguel Angel Lopez efter et angreb med knap 3 km tilbage af den åndeløst stejle 14,6 km lange finalestigning på 18. etape kæmpede sig op gennem tågen til målet i 1.770 meters højde på Altu d’El Gamoniteiru 14 sekunder foran løbets altdominerende slovenske hersker Primoz Roglic (Jumbo Visma).

Det var løbets sidste store styrkeprøve i bjergene, og den heroisk fightende colombianer Egan Bernal (Ineos Grenadiers), der efter en skuffende start på løbet, for alvor indfrier forventningerne her i den afsluttende uge, forsøgte et par gange på den vilde tinde i Asturien at udfordre Roglic.

Sloveneren svarede imidlertid problemfrit igen og på de sidste få hundrede meter af kongeetapen havde han endda overskud til at distancere colombianeren.