Forrygende Magnus Cort scorer hattrick stik mod alle cykelsportens naturlove

Næsten i strid med cykelsportens naturlove lykkedes det et syvmands udbrud at holde hjem med et forspring på 18 sekunder til et hidsigt jagtende felt på den 191,2 km lange 19. etape i Vuelta a España fra kystbyen Tapia i Asturien til Montforte de Lemos i Galicien.

Men da først offensivens succes var en kendsgerning, var der til gengæld intet overraskende i udfaldet af strabadserne.

For blandt de syv var den 28-årige Magnus Cort (EF), der allerede havde hentet to gevinster tidligere i den spanske rundtur, og han havde overskud til at fyre endnu en forrygende finish af til et storslået hattrick.