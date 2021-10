Ung dansk kvartet stormer til tops og erobrer guld ved europamesterskaberne

Selv om tre fjerdele af kvartetten, der erobrede guld i 4 km holdforfølgelsesløb ved sidste sæsons verdensmesterskaber i Berlin og sølv for et par måneder siden ved OL i Tokyo, i øjeblikket er optaget af opgaver for deres arbejdsgivere rundt om på landevejene, kunne dansk banecykling ved europamesterskaberne i den schweiziske by Grenchen onsdag aften notere en ny fornem international triumf.

Efter en andenplads i den indledende tidskørsel og sejr over Italien, der ligesom Danmark stillede med andre aktører, end da de to nationer mødtes i den olympiske finale, i den følgende runde kunne den eneste genganger fra de tidligere fornemme bedrifter Rasmus Lund Pedersen på 23 år, Mathias Malmberg, 21, Tobias Aagaard Hansen 19 og Carl-Frederik Bévort, 17, lade sig hylde som europamestre efter en afsluttende nervepirrende dyst om guldet.