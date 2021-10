I dag afsløres hele ruten: Dybbøl Mølle og Storebæltsbroen ventes at få selskab af mytiske steder i næste års Tour de France

Med kronprins Frederik i spidsen for en talstærk delegation, der også tæller blandt andre erhvervsminister Simon Kollerup (S) og borgmestrene fra de fem start- og målbyer i Danmark, afsløres det ved middagstid i det parisiske Palais des Congrès, hvor den 109. udgave af Tour de France 2022 skal fortsætte efter de tre dage på den danske asfalt, som indledes 1. juli med den 13 km lange enkeltstart i København.

Lige så traditionelt, det er, at ruten for det følgende års version af verdens mest medieovervågede cykelbegivenhed offentliggøres midt i oktober, lige så vanligt er det, at arrangøren Amaury Sport Organisation, A.S.O., ihærdigt forsøger at hemmeligholde enkelthederne omkring, hvilke strabadser deltagerne skal udsættes for, indtil det store præsentationsshow løber af stablen.