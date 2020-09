Debutanten efter anden etapesejr: Nu går jeg efter den samlede Tour-triumf

Med en kraftmættet og tilintetgørende kollektiv indsats manglede det hollandske storhold Jumbo-Visma kun den sidste, lille væsentlige detalje for, at den 174 km lange 15. Tour de France-etape fra Lyon til Grand Colombier kan karakteriseres som en tordnende succes.

Konkurrenter til mandskabets slovenske kaptajn Primoz Roglic bukkede under på stribe med sidste års colombianske Tour-konge Egan Bernal (Team Ineos) som den helt store taber, men den 30-årige indehaver af den gule førertrøje formåede ikke ganske at fuldende arbejdet, da han på det sidste af den stejlt stigende asfalt op mod målet i 1.501 meters højde måtte se sig overtrumfet af sin ni år yngre landsmand Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).

En uge efter gevinsten på 9. etape til Laruns triumferede Tour-debutanten således for anden gang, og via bonussekunder mindskede han i det samlede klassement afstanden op til sin førende landsmand en anelse, så der nu er 40 sekunder mellem de to, mens colombianeren Rigoberto Uran (EF) med et minus på 1.34 minut afløste Bernal på tredjepladsen.