EM-døgnet: Danmarks næste modstander mister back, der har to brud i ansigtet

Belgien. Belgierne fik sent lørdag en glimrende start på EM med sejren på 3-0 over Rusland i gruppe B, der også tæller Danmark og Finland, men der blev dog dryppet lidt malurt i bægeret. Således måtte Leicester-forsvareren Timothy Castagne lade sig udskifte efter et sammenstød, og søndag stod det klart, at højrebacken skal opereres og dermed er færdig ved slutrunden. Det oplyser Belgiens fodboldforbund. Castagne har pådraget sig et dobbelt brud ved øjet efter den kraftige kollision med russeren Daler Kuzjajev. Kasper Schmeichels holdkammerat udgik allerede efter 27 minutter af lørdagens kamp, hvor han blev erstattet med Thomas Meunier.

Portugal. Portugals landshold er blevet ramt af et coronatilfælde inden holdets første kamp ved EM-slutrunden mod Ungarn på tirsdag. Manchester City-backen João Cancelo er således testet positiv for virusset og misser derfor slutrunden. I stedet indkaldes AC Milan-spilleren Diogo Dalot, meddeler det portugisiske fodboldforbund søndag. Det oplyser samtidig, at den resterende del af truppen er testet negativ. Cancelo stod for både et mål og en assist, da Portugal i den sidste test før EM slog Israel med 4-0. Portugal mødte også Spanien i en testkamp op til EM, og netop Spanien har også været ramt af coronavirus, da Sergio Busquets og Diego Llorente er blevet testet positive. Portugal er forsvarende europamester efter triumfen i 2016.

Foto: Anton Vaganov/Ritzau Scanpix Efter sin scoring til 1-0 for Belgien lørdag aften sendte Romelu Lukaku en klar hilsen til Christian Eriksen.

Belgien. »Chris, jeg elsker dig«, sagde Romelu Lukaku efter sit første mål i Belgiens 3-0-sejr over Rusland ved EM. Belgien er af mange udpeget som et godt bud på en vinder af EM, og lørdag levede det stjernespækkede mandskab op til det. De uhyggelige scener fra Parken, hvor Christian Eriksen kollapsede, var ikke gået ubemærket hen i Sankt Petersborg, hvor Belgien og Rusland mødte hinanden. Lukaku, der er holdkammerat med Eriksen i Inter, hyldede danskeren, da han åbnede målscoringen. Resultatet betyder, at Belgien og Finland topper gruppe B med 3 point hver, mens Danmark og Rusland altså ikke har nogen.

FAKTA Søndagens kampe Gruppe D 15.00 England-Kroatien Gruppe C 18.00 Østrig-Nordmakedonien 21.00 Holland-Ukraine EM-livecenter, resultater, stillinger, trupper og kommende kampe

»Jeg er virkelig tilfreds med sejren, men det var hårdt for mig at spille, fordi mine tanker var hos Christian Eriksen – jeg dedikerer dette til ham«, sagde Romelu Lukaku efterfølgende til medierne. »Jeg græd før kampen. Jeg har tilbragt masser af tid med ham. Mine tanker går til hans hustru og børn«. Belgiens næste kamp er mod Danmark torsdag klokken 18. Onsdag møder Finland og Rusland hinanden klokken 15.

Finland. Christian Eriksens uhyggelige kollaps overskyggede meget af Finlands glæde ved sejren over Danmark ved EM. Det siger Markku Kanerva, Finlands landstræner, efter at finnerne vandt kampen med 1-0 på et mål af angriberen Joel Pohjanpalo. »Det var en meget følelsesladet aften for os. Det var første gang for os i en stor turnering og så med en åbningskamp mod Danmark på deres hjemmebane. Da vi hørte nationalmelodien, var det meget følelsesladet for os. Og så skete der det med Christian Eriksen. Det var en meget dramatisk og sørgelig hændelse«, siger Markku Kanerva.

»Og til sidst fik vi et godt resultat ud af kampen. Det er jeg selvfølgelig glad for. Det var utroligt. Vi vil huske dette i meget lang tid af forskellige årsager. Jeg sagde til spillerne, at jeg forstod følelserne i kampen, og hvordan de ville føle, efter hvad der skete med Christian. Jeg sagde til dem, at de skulle fokusere så meget på kampen, som de kunne. Jeg vidste, det ville være svært, men de håndterede det virkelig godt«, fastslår landstræneren.

Danmark. Landsholdsanfører Simon Kjær udgik i anden halvleg af EM-premieren mod Finland. Ikke på grund af en skade, men fordi han var for påvirket af situationen tidligere i kampen, hvor Christian Eriksen kollapsede og kæmpede for sit liv. Det sagde landstræner Kasper Hjulmand på pressemødet efter kampen.

»Man kan vist godt sige, at Simon Kjær var dybt, dybt berørt. Han var i tvivl, om han kunne fortsætte og gav det et skud. Men det kunne ikke lade sig gøre, og det er fuldt forståeligt. Jeg har svært ved at forestille mig at skulle spille den fodboldkamp selv. Det var simpelthen, fordi følelserne var overvældende. De er rigtig gode venner«, siger landstræneren.